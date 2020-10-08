Дело ростовского зоолога, арестованного в Шри-Ланке за сбор жуков, разваливается в суде

27-летний сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко. Фото: соц. сети

Дело ростовчанина Александра Игнатенко, сотрудника городского зоопарка, стало известно на всю страну. Все началось с того, что он поехал в Шри-Ланку, вместе с двумя товарищами. Под конец путешествия их задержали сотрудники национального парка, отобрали все телефоны и документы. В кармане ростовчанина они обнаружили несколько метровых жуков... Мы не раз писали эту историю во всех подробностях.

Началось долгое и мучительное следствие. Им вменяли незаконный сбор редких видов животных, за что по цейлонским законам, им грозил либо штраф в три миллиона рублей, либо заключение в местной тюрьме сроком на 40 лет. Вариантов не было, наши соотечественники стали защищаться. Ученые зоологи, правозащитники и дипломаты встали на сторону россиян.

Сегодня стало известно, что на последнем заседании суд вернул дело в местную природоохранную полицию. Все дело в том, что до сих пор не приведены достаточные доказательства вины россиян.

- Судья нашел существенные пробелы в предварительном расследовании. Полицейским дали время до 16 октября, чтобы исправить ошибки и собрать достаточную доказательную базу. Мы убеждены, что все пункты обвинения, даже те, что они сформулируют заново в результате дополнительного следствия, все равно будут необоснованны, - рассказал изданию адвокат россиян Георгий Сухов.

Следующее заседание суда назначено на 16 октября. Есть вероятность, что суд решит прекратить дело и закрыть уголовное дело. Между тем, Игнатенко и два его товарища до сих пор находятся в Шри-Ланке. Парни поехали в отпуск на пару неделе еще в феврале, но задержались в солнечной стране уже на пол года.

Жертва или контрабандист? Ростовский энтомолог ждет суда в Шри-Ланке. Слушайте подкаст на сайте нашего радио "Комсомольская правда".