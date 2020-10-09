Срочная новость: прямо сейчас Ростов накрывает пыльная буря

Город в тумане. Фото: Дадаян Давид

Прям сейчас жители разных частей Ростова-на-Дону наблюдают приближение пыльной бури. На фотографиях видно, как огромные клубы песка окутывают небо. Уже не видно крыш высотных зданий. На контрасте с фотографиями чистого горизонта можно понять, сколько грязи приносит ветер в донскую столицу.

В тумане уже стоит центр города. В региональном МЧС предупреждали об этом заранее, сообщали о приближении бури. Это насторожило местных жителей, ведь в прошлый раз песчаный туман спровоцировал настоящие катаклизмы по всей области.

Для сравнения, тот же горизонт без пыли и песка. Фото: Дадаян Давид

Ученые объяснили откуда она взялась: из-за продолжительной засухи земля становится легкой, крошится. Сильный ветер поднимает ее с полей и несет на многие километры. Кроме того, все еще сильное южное солнце, как спички, поджигает сухую растительной на открытых землях.

На прошлой неделе сильный ветер валил деревья, под которыми гибли люди. Пожары уничтожали постройки, жилые дома. Из-за пыли в воздухе многие жаловались на аллергию, резко снизилась видимость на дорогах. Тогда буря продлилась двое суток. Сколько она продержится сейчас, никому неизвестно.

В спасательном ведомстве призывают всех быть внимательными и осторожными в этот период.

Видно, как клубы песка окутывают город Фото: Дадаян Давид

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