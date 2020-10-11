«Она сказала, что устала от такой работы - быть мамой»: мальчик, которого вернули в детдом спустя 12 лет, пытается найти настоящих родных

Мальчишка пытается найти настоящих родных - тех, которые полюбят по-настоящему. Фото: личный архив героев

История 15-летнего Сергея (имя изменено, - прим. автр.) будет покруче любого романа. Родная мама оставила мальчика сразу после рождения. Женщина обещала забрать малыша, как только немного устроится в жизни, но так за ним и не вернулась. Мать лишили родительских прав, а вскоре на пороге детдома появились новые родители. Приемные мама и папа собирались воспитывать мальчишку как своего - сразу усыновили. Но никто не догадывался о том, что на самом деле происходило в этой семье.

ЗАСТАВЛЯЛИ ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ

- Я рано узнал, что они мне не родные, - рассказал «Комсомолке» Сергей. - Несколько раз подслушивал их разговоры на кухне. В садике тоже были вздохи по типу «бедный сирота». А потом родители и сами мне обо всем рассказали. Мне тогда было лет шесть, и я вроде как сильно провинился. Но что именно сделал, не помню. Я любил родителей и считал их родными. Однако «своим» им так и не стал…

Позже приемные родители объяснили, что таким образом хотели защитить мальчика от будущего потрясения. Мол, ему было бы больнее, узнай он правду во взрослом возрасте.

По словам Сережи, отношения в семье были непростыми. Родители не особо считались с интересами мальчика. Подросток говорит, что в пятом классе полюбил химию и физику, записался в кружок. Готовился даже выступить на районной олимпиаде, где должен был защищать честь школы. Однако этого так и не произошло: мама и папа вдруг увидели в сыне музыканта. И, несмотря на протесты, Сергея отправили в школу-интернат. Оттуда он мог приходить домой только на выходные. А каждое воскресное утро — в церковь (по некоторым данным, неофициальная религиозная организация) всей семьей. Возражения не принимались.

— В церкви мне не нравилось, а из школы просто хотелось сбежать, но потом я втянулся, - вспоминает мальчуган. - Научился играть на гитаре и кларнете, начал осваивать саксофон. Захотел записывать свои треки. А для этого нужен был хотя бы хороший мобильный. Я месяц работал на стройке, получил 15 тысяч рублей и, наконец, купил себе телефон.

Но и эту отдушину у мальчишки отобрали.

- В отличие от старших детей (в семье росли двое родных. – Прим. ред.) обязанности были только у меня: мыть посуду, убирать в доме, гулять с собакой, — говорит Сережа. - Я все исполнял. Но как-то пришел уставший, захотел отдохнуть — поваляться на диване с телефоном. За это мать меня наказала: конфисковала гаджет. Да и вообще ей не было до меня дела. Отец всю жизнь вкалывал водителем, она якобы занималась нашим воспитанием. Когда моему среднему брату исполнилось 18 лет, она сказала, что устала от такой работы — быть мамой. А однажды мне за какой-то проступок сказали: либо становись на колени и проси прощения, либо уходи из семьи. Старшие дети советовали подчиниться, но я выбрал второе.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

И вот спустя 12 лет после усыновления мальчика вернули. У органов опеки возникли вопросы: что мог сделать такой ребенок? Разбирательство дошло до суда.

Специалист Отдела опеки Ворошиловского района Ростова-на-Дону Оксана Лопанская говорит, что родители не справились с так называемым подростковым бунтом. В это время любой ребенок с трудом идет на диалог со взрослыми.

По ее словам, Сережа в этот период не сделал абсолютно ничего криминального или непростительного. Но родители на суде озвучивали свои претензии. Например, однажды мальчик пошел с родителями в церковь. И пока никто не видит, отпил из кубка вино, предназначенное для причастия. За этим его и застали, был скандал. А еще парнишку застукали с дворовой компанией, когда он курил за гаражами. Эти проступки и стали поводом, чтобы отказаться от своего-чужого ребенка.

- Подростковый период — сложный в жизни ребенка. Мама и папа предъявляли к нему завышенные требования и не были готовы к какому-то компромиссу, - считает Оксана Лопанская. - Конечно, это могло вызывать конфликт.

«МОЖЕТ, Я ЕЩЕ КОМУ-ТО НУЖЕН?»

Сейчас Сережа находится в социально-реабилитационном центре. Он быстро нашел друзей, и даже стал одним из лучших учеников в новой школе. Мальчишка мечтает стать программистом, а еще увлекается музыкой и пишет треки. Правда, теперь сделать это труднее – его бывшие родители телефон так и не вернули. А ребенка полностью вычеркнули из своей жизни и отказались от родительских прав на него.

— Пытался им писать, звонил с чужого номера, - признается парень. - Они взяли трубку только однажды. Я спросил: «Как дела?». Ответили, что нормально, и отключились. Сейчас возвращаться к ним не хочу.

Сергей вернул себе первую фамилию и надеется найти кого-то из своей кровной семьи. Почти каждый вечер он просит у сотрудников компьютер, чтобы отыскать близких. Но все что у него есть - место рождения, озвученная мамой фамилия, и имя деда.

- Сережа — парень с характером, но очень умный и добрый, — говорит социальный педагог. - Другие дети к нему тянутся, ведь он начитанный и любознательный. Не хочется, чтобы такой мальчишка пропадал! И на вопрос: «Может, я еще кому-то нужен?» люди, которые захотят принять его в свою семью, ответят: «Нам!». Чудеса ведь случаются.

Очень хочется, чтобы мальчик встретил настоящие любящие сердца на своем пути. Фото: личный архив героев

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Основная ответственность лежит на взрослых»

Екатерина Трофимова, Член европейской ассоциации психотерапевтов России:

- Бунт подростка - испытание для любящих сердец родителей. И, как правило, даже самые сложные ситуации решаемы, если ребенка любят. И родители, и Сергей говорят одну и ту же фразу: «Наше мнение ему (им) не важно». Правы и родители, и ребенок. Выпить вина в церкви - это обесценивание родительской святыни и веры. Для верующего человека это имеет совсем другое значение, и Сергей не мог этого не знать. Вызов Сергей имел цель – привлечь внимание, возможно, он чувствовал конкуренцию с другими детьми. Родители в этой истории - идеалисты общаются не с самим ребенком, а с выдуманным образом. Пока соответствует идеалу - любим, а если нет, то убирайся. Их не интересовало, ПОЧЕМУ он это делает. Они лишь требовали не делать, игнорируя потребность Сережи что-то выразить этим поступком. Неправ и сам Сергей. Нет благодарности за то, что приняли в семью, дали, что могли дать, а есть обиды и требования к родителям. Но в этой ситуации основная ответственность все равно ложится на плечи взрослых. Этой семье нужно было идти к семейному психологу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Треть детей, усыновленных после 6 лет, возвращают»

Надежда СИДОРОВА, представитель волонтерского движения помощи детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей:

- Многие пары, даже с опытом родительства, не понимают в полной мере, с чем им придется столкнуться, когда берут ребенка из детского дома. К сожалению, возвращают примерно треть детей, которых берут в возрасте от 6 лет и старше. Одна из основных причин - у деток присутствуют скрытые диагнозы, проявляется нестандартное поведение. Специалисты ставят диагнозы, к которым родители не были готовы. Вторая - будущие родители не прошли психологическую подготовку или прошли ее некачественно. Когда ты собираешься стать усыновителем или опекуном, нужно пройти медицинскую проверку и подготовительные курсы. Но не всегда люди ответственно подходят к этому. Есть и еще одна проблема – неквалифицированные психологи, которые работают с будущими опекунами и родителями. Часто бывает ясно, что пара изначально не могла претендовать на усыновление и опеку.

ВАЖНО!

Пять факторов, к которым вы можете быть не готовы, решаясь усыновить ребенка*

- Ребенок может оказаться не таким, каким родители представляют его в своих мечтах. Зачастую желая усыновить кого-то, люди даже неосознанно рисуют в голове его психологический портрет. Помните, что маленький человек не обязан соответствовать вашим фантазиям.

- В характере ребенка, как и любого другого человека, могут быть негативные черты. Будьте готовы к тому, что он проявит их не сразу. Вам придется принять близкого человека.

- Не оправдать ваших ожиданий может и способность школьника к обучению. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был лучшим учеником и активистом. Не предъявляйте завышенных требований и помогите ему найти таланты.

- Несовершеннолетний, особенно подросток, не сразу будет проявлять привязанность или симпатию. На это может понадобиться какое-то время.

- Ваш приемный сын или дочь могут не сразу включиться в семейные увлечения или принять ваши традиции. Вам нужно показать ребенку, чем интересно это увлечение или почему так важна эта традиция

*Оксана Лопанская, специалист опеки отдела образования Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите узнать больше о Сереже, познакомиться с ним или подарить ему любовь, тепло и заботу, обращайтесь по номерам: 231-07-63, 231-08-64 (отдел образования Ворошиловского района Ростова-на-Дону).