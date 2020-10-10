В Ростов-на-Дону сотни домов останутся без света

Электричества не будет не только в дневное, но и в ночное время. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону всю неделю будут отключать электричество. О плановых работах сообщают энергетики. Известно, что вынужденно размораживать холодильник придется домохозяйкам, живущим в разных районах города. Кроме того, по некоторым адресам света не будет не только днем, они в ночное время. Цель таких отключений - не допускать аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону

11 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Мечникова 41, 112; ул. Мечникова 39Б, 39В.

12-19 октября с 09:00 до 17:00:

- пос. Автосборочный: ул. Тибетская 78-102; ул.2-я Краснодонская 70-88; ул. Скифская 2-44, 1-55; ул. Печенежская; ул. Зерноградская 1-41, 2-20; пер. Автосборочный 1-6; пер. Иноземцева.

12 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Леваневского 25-31; ул. Зеленодольская 15-35; ул. Димитрова 2-20, 1-23; ул. Ш.Рустовелли 4-28. 12 октября с 09:00 до 12:00:

- ул. Ульяновская 25-31, 26-32; пер. Семашко 2-10, 5-7; ул. Донская 31-43, 16-30; пер. Газетный 3.

12 октября с 23:00 до 4:00:

- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27 линия 11-23, 16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29 линия 79-131, 70-106; ул. 31 линия 77-129, 78-132; ул. 33 линия 77-141, 72-132; ул. 35 линия 94-138.

12 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 188; ул. Соколова 73, 75, 79; ул. Варфоломеева 286; ул. Филимоновская 156 . - просп. Соколова 81-85; ул. Варфоломеева 302-306; просп. Ворошиловский 78 . 13 октября с 09:00 до 16:00: - просп. Ворошиловский 64, 80; просп. Соколова 85/2, 85/3; ул. Варфоломеева 259; пл. Гагарина 6/87 . - с/т «Природа».

13 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Тюхряева 1-10; ул. 28 линия 20-50, 13-43; ул. Рябышева 9-11, 6-8; ул. Черевичкина 4.

- 26 линия 29-47; ул. Буйнакская 1-3, 2; ул. 28 линия 55-69.

- ул. Курчатова 1-31; ул. Молодёжная 12-30, 9-25; ул. 12-го декабря 22-40,17-29; ул. Конституционная 14-50, 13-51; ул. Щербакова 44-50; ул. Арефьева 1-47, 2-48; ул. Т. Дона 1-33, 2-32. - ул. В. Нольная 8-12, 7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7.

- пер. Аратский 24-44, 41-53, 47/110; ул. Мадояна 110-136; ул. Сормовская 2-14, 3-13; ул. Предботаническая 1-23, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И. - просп. Буденновский 80, 80Б; просп. Соборный 69; ул. Народного Ополчения 266; ул. Черепахина 247. 14 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. 37 линия 51-91; ул. 2-я Пролетарская 52/54, 63-75.

- ул. 16-я Линия 16-32, 11-39; ул. Мурлычева 25-53, 26-46; ул. 1-я Майская 17-21. - ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29 линия 16; ул. 31 линия 19-33, 18-34; ул. 33 линия 1-41, 2-36; ул. 35 линия 1-17, 2-48; ул. 37 линия 2-8, 7-23; ул. 39 линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45 линия 2-14. - пос. Автосборочный: просп. Нагибина 34, 36, 38; ул. Пришкольная 1-33; ул. 2-я Краснодонская 2-42; пер. Дунайский 1-17, 2-26; пер. Аральский 1-21, 2-26; пер.Чингарский 1-21, 2-24; пер. Кленовый 1-21, 2-28; ул. Омская 1-31.

14 октября с 09:00 до 16:00:

- просп. Ворошиловский 60, 62.

15 октября с 10:00 до 14:00:

- просп. Ворошиловский 54, 56, 56/1, 58. 15 октября с 09:00 до 17:00: - ул. Белорусская 112-120; пер. Клязьменский 35-77, 36-72; пер. Суржский 33-69, 40-78; пер. Волочаевский 37-75, 34-74. - ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226. - ул. Дачная 8, 8А, 8Б; ул. 56-я Армия 1.

- ул. Детская 137-207, 136-184А; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Книжная 125-159, 140-170.

15 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Лермонтовская 1- 11; ул. Гвардейский 11.

16 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1Б, 17-25, 25А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-32. - ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 21.

- ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1 линия 2-40, 1-13; ул. 3 линия 2-184 ул. Советская 46-56.

17 октября с 08:00 до 17:00:

- ул. Варфоламеева 313-327, 354-372; просп. Театральный 95-107; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.

* По данным Донэнерго.