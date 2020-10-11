Водитель автобуса сбил пассажирку вместе с остановкой в Ростове-на-Дону

Из-за коронавируса число пассажиров общественного транспорта сильно сократилось, а заработки водителей упали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Железнодорожного района будут судить 42-летнего водителя маршрутки, который во время пандемии оказался хуже, чем коронавирус для одной из жительниц Ростова-на-Дону.

«БОЯЛАСЬ СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО»

Инцидент случился еще весной этого года, когда в период пандемии в городе вдруг резко опустели улицы. Ростовчане перешли на «удаленку». А 40-летняя Виктория относилась к той категории горожан, которые в условиях пандемии работали по сокращенному графику. Она направлялась с работы, что в Западном жилом массиве, домой - в центр города. Дошла по опустевшему проспекту Стачки до остановки общественного транспорта. И оказалась там единственной, кто ждал автобуса.

- Стояла в центре стеклянно-металлической конструкции, - вспоминает она. - Посмотрев налево, увидела, что вдалеке появился движущийся в нужном направлении транспорт. И облегченно вздохнула - ну, значит, через несколько минут уже буду дома. Затем, что-то отвлекло внимание женщины. И в следующий момент, когда она вновь посмотрела налево, увидела ту самую, несущуюся прямо на нее маршрутку! Все произошло так стремительно. Женщина только успела сгруппироваться… А дальше был страшный удар. И она потеряла сознание.

- Пришла в себя на какое-то мгновения, поняв, что лежу по передними колесами, - продолжает пострадавшая. - Окончательно очнулась уже на больничной койке в Городской БСМП Ростова-на-Дону.

Там врачи просто чудом собрали ее раздробленную и искалеченную левую ногу. Кроме всего прочего у пационетки констатировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, многочисленные резаные раны лица. Видимо, причиненные осколками вдребезги разлетевшейся из-за наезда маршрутки стеклянной конструкции остановочного павильона…

С женщиной связались руководители автопредприятия и оказали материальную помощь. А водителя уволили.

Она же боялась смотреть на себя в зеркало. Ее жизнь разделилась на «до» и «после» того рокового дня.

ЧТОБЫ НЕ ОПЕРЕДИЛ КТО-ТО ДРУГОЙ…

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Куровская, 42-летнему водителю маршрутки было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате чего здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Было установлено, что в тот день он находился под действием сильнодействующих лекарств, оказывающих влияние на нервную систему и притупляющие реакцию и внимание.

Сам же водитель пояснил, что из-за пандемии и пустых улиц у него уже который день практически не было пассажиров. И заработка. Мужчина уверял, что он якобы так разнервничался из-за этого, что у него поднялось давление, в том, числе и глазное. И, будто бы, сильно разболелась голова. Вот он и принял известное сильнодействующее средство от головной боли и закапал в глаза капли. Мол, они потом и дали такой эффект на экспертизе…

Водитель утверждал, что ехал в среднем ряду. Но, увидев на остановке одинокую фигуру женщины, дожидавшейся транспорта, решил быстро перестроиться в правый ряд, чтобы забрать ее, и чтобы его не опередил кто-нибудь другой. Но у самой остановки не рассчитал, и наехал передним правым колесом на бордюр. Отчего у маршрутки вырвало крепление колеса, и он, потеряв контроль над ее управлением, снес и женщину, и остановочный павильон. Сам был в шоке, когда увидел несчастную, лежавшую искалеченной под его микроавтобусом. Немедленно вызвал скорую. И постарался оказать ей первую помощь.

Правда, в больнице мужчина не навещал пострадавшую и материально помощь не оказывал, якобы из-за отсутствия финансов. Теперь его судьбу решит суд.