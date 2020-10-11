«За смелость и мужество»: Школьники получили грамоты за то, что помогли тушить пожар

Ребят торжественно наградили и поблагодарили за помощь. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Жители Миллеровского района Дону могут спать спокойно - по соседству у них растут настоящие герои. На днях их торжественно наградили прямо в стенах родной школы. Событие случилось в слободе Дегтярево.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, шесть ребят помогли огнеборцам потушить крупный пожар.

- 3 октября в непосредственной близости с жилыми домами загорелись тюки сена, огонь распространялся очень быстро, - сообщили в ведомстве. - Шесть школьников: Михаил Тюрин, Евгений Хмура, Алексей Саламахин, Артем Чайкин, Степан Быкадоров и Дмитрий Шевцов не остались в стороне. Они активно помогали: на безопасном расстоянии вилами и граблями растаскивали тлеющее сено, из шланга и ведер его проливали до полной ликвидации тления.

В итоге с огнем удалось справиться, не допустив его дальнейшего распространения.

- Несмотря на свой юный возраст, ребята проявили настоящую смелость и мужество, - сказали во время награждения специалисты. - Не испугались огня и не остались равнодушными к чужой беде.