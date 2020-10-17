Погода в Ростове 17 октября: как изменился прогноз синоптиков на выходные

Погода в Ростове-на-Дону 17 октября 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще несколько дней назад синоптики предупреждали о резком похолодании на этих выходных в Ростове-на-Дону. Однако уже сегодня, 17 октября, прогноз изменился. Сервисы мониторинга погоды по городу предсказывают теплую субботу с нехарактерным для октября ласковым солнцем.

Так 17 октября воздух прогреется до 27 градусов тепла. Осадков не ожидается. Слабый ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Однако к вечеру температура значительно упадет. В темное время суток будет всего 15 градусов тепла.

Завтра, в воскресенье, похолодает, как и обещали синоптики. Ростов накроют тучи, пойдет дождь. Вероятность осадков – 73 процента. Температура воздуха упадет до 22 градусов тепла днем и 9 градусов ночью. Усилится ветер – до 7 метров в секунду.

Однако похолодание, пусть и не настолько резкое, как обещали, все же настигнет жителей донской столицы. Уже со следующей недели столбики термометров не будут подниматься выше 20 градусов.

Напомним, с 15 октября в Ростове стартовал отопительный сезон.