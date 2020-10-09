«Диалог с родителями – это главное»: в Ростове-на-Дону обсудили работу школ в условиях коронавируса

Эксперты рассказали о ситуациях в школах Ростова-на-Дону Фото: Дадаян Давид

В пятницу, 9 октября, пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону с участием экспертов обсудили тему, которая волнует многих родителей - работа школ в условиях распространения коронавирусной инфекции. На вопросы журналистов ответили начальник Управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, начальник МКУ «Отдел образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону» Игорь Филиппов, начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростову и Ростовской области Оксана Колесник, заместитель начальника Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Елена Теплякова, директор МАОУ «Лицей №11» Валентина Потатуева.

По словам Виктории Чернышовой, на сегодняшний день ковид диагностировали у 114 школьников. Виктория Анатольевна подчеркнула, что, если хотя бы один ученик заболел коронавирусом, весь класс переходит на дистанционное обучение.

На сегодняшний день все ростовские школы без исключения полностью оснащены необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавиурсной инфекции.

В учреждениях выстроены графики работы столовых, а учебный процесс организован так, что в одном кабинете занимается конкретный класс.

Однако не только от учителей зависит здоровье школьников. Большую роль играют и сами родители. Поэтому очень важен правильно выстроенный диалог с ними и информирование о ситуации в учебном учреждении.

- В нашем районе, как и в других районах, в школах еженедельно проходит «Час директора», - прокомментировал начальник МКУ «Отдел образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону» Игорь Филиппов.

Начальник МКУ «Отдел образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону» Игорь Филиппов ответил на вопросы журналистов Фото: Дадаян Давид

Это дает возможность родителям напрямую задать все интересующие вопросы руководству учреждения.

- Работа и диалог с родителями – это главное. Я думаю, что в настоящее время уже никого не надо убеждать в необходимости соблюдения санитарных норм. Уже нет таких разговоров, что вирус где-то заграницей. Каждый сознательный человек должен понимать, что на систему здравоохранения ложиться большая нагрузка, и не надо ее увеличивать. Проще надеть маску, помыть руки. Что касается образовательных учреждений, то эта тема постоянно обсуждается на родительских собраниях, во время «Часа с директором», - подытожил Игорь Филиппов.

Посмотреть прямую трансляцию круглого стола можно здесь.

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