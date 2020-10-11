Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 октября 2020 года: за сутки скончались еще 10 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 269 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 11 октября прирост за сутки - 269 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 24 352 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 269 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 127 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 578 дончан. Выздороветь удалось 19 512 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 579,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,11.

- Среди новых заболевших 27,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,9% - от 46 до 65 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 1,9% - старше 80 лет, 8,5% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лечение в стационарах получают 1 844 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин – 48, 61, 62, 63, две по 70 лет, 80 лет и трое мужчин 53, 76, 81 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 12 918 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 83,5 тыс. человек. За весь период за помощью к медикам обратились 96,4 тыс. человек. Лаборатории региона за день провели 8 074 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 758,8 тыс. исследований.

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