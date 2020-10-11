Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 октября 2020 года: количество зараженных увеличилось на 272 человека

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 272 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 11 октября прирост за сутки - 272 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе опасную инфекцию подхватили уже 24 624 местных жителя. По данным, предоставленным Роспотребнадзором, за минувшие сутки смертельным вирусом заразились еще 272 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 586,0. Коэффициент распространения инфекции немного снизился до 1,08.

За весь период блуждания инфекции по региону выздороветь смогли 19 752 заболевших. Только за минувшие сутки победить вирус удалось 240 жителям области.

- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 9 человек с COVID-19. Это пять женщин – 58, 59, 62, 64, 67 лет и четверо мужчин 61, 65, 66, 77 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 587 человек.

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