Хороший пример: Александр Ищенко прокомментировал инициативу по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров

Александр Ищенко отметил важность инициативы депутатов Госдумы РФ от фракции "Единая Россия". Фото: ЗС РО

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» подготовили и направили в федеральное Правительство предложение по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Инициативу прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. По его словам, это предложение показывает, как работают конституционные поправки, за которые проголосовало большинство жителей нашей страны.

Александр Ищенко подчеркнул, что такая индексация не проводилась с 2016 года.

- Это тема, которая волнует большое количество жителей России и Ростовской области, в частности. Сегодня конституционные поправки меняют правовой подход к пенсионному обеспечению жителей нашей страны. Делается конкретный шаг, который позволит в следующем году реализовать конституционные поправки с точки зрения работающих пенсионеров. Это очень хороший наглядный пример того, как работает Конституция в обновленном виде, - прокомментировал Александр Валентинович.

Также главный спикер донского Парламента подчеркнул, что эта инициатива, направленная на улучшение качества жизни граждан – не единична.

- Уверен, что и по многим другим отраслям и сферам нашей жизни будут подготовлены предложения, которые позволят качественно изменить те или иные параметры социальной поддержки отдельных категорий граждан, - сообщил Александр Ищенко.

Председатель областного ЗС РО выразил уверенность в том, что вскоре будут известны подробности того, как инициатива по индексации пенсий работающим пенсионерам будет реализовываться.

- Необходимо отметить, что и позиция депутатского корпуса Ростовской области, применительно к мерам социальной поддержки, к обеспечению индексации пенсий, совпадает с предложенными изменениями. Она неоднократно формулировалась в наших обращениях в адрес Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства Российской Федерации. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области продолжат эту работу, - подытожил Александр Валентинович.