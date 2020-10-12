Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 октября 2020 года: количество зараженных превысило 24,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 272 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 12 октября прирост за сутки - 272 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 24 624 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 272 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 130 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 587 дончан. Выздороветь удалось 19 752 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 586,0. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Среди новых заболевших 25,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,1% - от 46 до 65 лет, 25,7% - от 66 до 79 лет, 6,6% - старше 80 лет, 2,2% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 1 914 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин – 58, 59, 62, 64, 67 лет и четверо мужчин 61, 65, 66, 77 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 13 120 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 83,6 тыс. человек. За весь период за помощью к медикам обратились 96,7 тыс. человек. Лаборатории региона за день провели 8 471 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 767,2 тыс. исследований.

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