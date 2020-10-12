Марашев Тимур Русланович: хирург-имплантолог стоматологической клиники «Доктор Келлер»

Марашев Тимур Русланович: хирург-имплантолог. Фото: "Доктор Келлер"

Марашев Тимур Русланович — опытный стоматолог-хирург и имплантолог. Стаж работы по специальности – более 6 лет. Он выполняет все виды хирургических работ с применением передовых методик. Берётся за сложные клинические случаи, деликатно выполняет операции по сложному удалению зубов, а перед каждым хирургическим вмешательством проводит тщательную диагностику.

Пациенты клиники отмечают, что Тимур Русланович всегда готов поделиться советами, дать рекомендации и предложить наиболее эффективный метод с минимальными затратами времени на лечение и реабилитацию после проведения операций. Он легко находит общий язык со своими пациентами.

Тимур Русланович окончил Ошский государственный университет по специальности «Стоматология», прошел профессиональную переподготовку по направлению «Стоматология хирургическая» и интернатуру в Ростовском государственном медицинском университете по специальности «Стоматология общей практики». Он регулярно проходит обучение по различным дополнительным программам. Среди них практический курс «Дентальная имплантация», курс «Здоровье и эстетика в пародонтологии и имплантологии» профессора Джулио Расперини, курс «Костная пластика в дентальной имплантологии», семинар «Особенности дентальной имплантации у пациентов с лор-патологией» и многие другие.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Почему Вы стали врачом?

Всё, по большому счету, родом из детства. Сколько себя помню, мне всегда хотелось быть врачом. Семья врачей. Отец - зубной техник, брат – лор. С детства я был в этой атмосфере, слышал разговоры о медицине, терминологию, интересные клинические случаи, и понимал: как же здорово - помогать людям! Когда настало время выбора жизненного пути, у меня даже не было других вариантов — только медицина!

Почему Вы выбрали именно стоматологию? Профессия стоматолога предполагает постоянную работу с мелкими элементами, требующими максимальной точности и аккуратности. А мне всегда нравилось работать руками, создавать изделия и заниматься творчеством.

А еще я всегда проявлял искренность и сочувствие. Мне хотелось сделать что-то для людей, быть им полезным.

Что для Вас самое приятное в работе?

Самое приятное, это когда ты помогаешь человеку, и он искренне благодарит тебя. Думаю, что это самое приятное для любого врача. Особенно радует, когда ты чувствуешь, что это сказано действительно от души. И, конечно, очень приятно возвращать людям радость улыбаться.

Что самое сложное в Вашей работе? Операции по имплантации тщательно планируются, поэтому сложности, если и есть, то они известны заранее. И преодолеваются сравнительно легко, по заранее намеченному плану. Удалить зуб относительно просто. Сделать это так, чтобы пациент не заметил процедуры, чтобы потом не возникло проблем с имплантацией — вот тут приходится постараться.

Какими достижениями Вы гордитесь?

В нашей клинике я внедрил PRF-технологию при удалении и имплантации, которая позволяет ускорить процесс заживления, уменьшает боль и отеки после операционного вмешательства и ускоряет остеоинтеграцию - реакцию кости на дентальный имплантат.

Как Вы заботитесь о своем здоровье?

Мои три главных принципа здорового организма - регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточное количество сна. Их я всегда стараюсь придерживаться.

О чем Вы мечтали в детстве? С самого детства я мечтал стать стоматологом и быть гордостью для родителей.

Ваши увлечения

Спорт, походы в горы. В горы тянет меня неудержимо, где бы я ни находился. О чем бы ни думал и чем бы ни занимался, всегда с трепетом и радостным предвкушением жду, когда же я снова смогу пойти в горы, когда снова смогу вдохнуть этот воздух. Воздух свободы и чистоты! Только в горах я получаю невероятный заряд энергии и прилив сил.

Ваша любимая книга

Эрих Мария Ремарк - "Триумфальная арка".

Ваш жизненный девиз?

Дорогу осилит идущий!

В каких случаях пациент должен обратиться к специалисту Вашего профиля?

Обычно причиной обращения становится отсутствие одного или нескольких зубов, вплоть до полной адентии. Но приходить можно и в случае отсутствия одного зуба. Если есть показания, возможно эстетическое восстановление нескольких зубов.

Также люди приходят, когда не хотят носить съемный протез.

Дайте советы тем, кто хочет сохранить свое здоровье

Здоровье — это ценнейшее сокровище, с которым нужно обращаться бережно. И делать все, чтобы оно не подводило до глубокой старости.

А мои главные советы:

- правильно питаться - пить много воды - проходить профилактические медицинские осмотры, вовремя обращаться к доктору, если что-то беспокоит - и, конечно, не лениться.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По тел. 8-800-500-18-28