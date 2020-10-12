Срочная новость: прямо сейчас в Шахтах полыхает крупный рынок

На месте уже работают десятки спасателей. Фото: соц. сети

Прямо сейчас в Шахтах полыхает рынок ХБК. Огонь охватил несколько торговых точек. Изначально видеозаписи пожара стали появляться на просторах сети, но вскоре в региональном МЧС уточнили информацию.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 11:00. Местные жители позвонили и рассказали о ЧП: по их словам, загорелись ларьки на рынке, расположенном на улице Индустриальной 7"Д".

12:00 Только что стало известно, что пожар охватил 500 квадратных метров территории рынка. Пожару присвоен 3 номер сложности. На данный момент пострадавших на месте не обнаружено. На подмогу спасателям прибыло еще несколько человек. Теперь с огнем пытаются справится 45 сотрудников МЧС. Кроме того, к рынку подогнали 15 пожарных машин.

11:30. На место сразу выдвинулись 10 машин и 32 спасателя. По прибытии, они приступили к тушению. Пока им не удается справится с огнем. Пламя охватило уже несколько торговых павильонов. Местные жители за многие километры видят столб черного дыма, поднимающегося из рынка. Все небо затянуто смогом и копотью.

В небо поднимается столб черного дыма. Фото: соц. сети

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Напомним, в региональном МЧС буквально каждый день сообщают о чрезвычайной пожарной опасности в Ростовской области. В ведомстве настоятельно просит жителей Донского региона воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём - не бросать в лесу горящие спички и окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш.

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