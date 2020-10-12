В Ростове-на-Дону обсудили развитие аквакультуры региона

В Ростове обсудили будущее аквакультуры региона. Фото: ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области прошел круглый стол, посвященный развитию рыбного хозяйства на Дону. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ и депутаты Заксобрания.

Они отметили, что на сегодняшний день рыбное хозяйство имеет важное значение для экономического развития региона. Более того, от этой мощной производственной структуры зависит продовольственная база не только нашего края, но и всей страны в целом.

- Именно Дон традиционно считается одним из ключевых производителей и поставщиков речной рыбы на потребительский рынок России, - подчеркнули участники круглого стола.

Отметим, в нашем регионе производят рыбпродукцию на любой вкус. Это и вяленая рыба, и копченая, и соленая, и балычные изделия, и нарезка в вакуумной упаковке, а также пресервы и большое разнообразие рыбных консервов.

Поэтому рыбохозяйственному комплексу депутаты уделяют особое значение. Так, серьезным достижением донских парламентариев является внесение поправок в Водный кодекс Российской Федерации, благодаря которым рыбным хозяйствам не нужно платить за забор воды из рек и водоемов.

- По сути, несовершенство федерального закона в части отсутствия данной нормы едва не поставило рыбную отрасль на грань полного исчезновения, - прокомментировал председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Еще одна инициатива, которая окажет положительное влияние на донской рыбохозяйственный комплекс в целом, - это установление порядка согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке донных отложений на Нижнем Дону.

— Нас тревожит, что такие действия нередко производятся без должной экологической экспертизы, из-за чего страдает речная фауна. Поэтому мы ставим вопрос перед российским правительством о том, чтобы дноуглубительные работы в первую очередь согласовывались с профильными научными учреждениями, которые могут определить меры по защите и восстановлению рыбных популяций, — отметил Вячеслав Василенко.

Также он сообщил, что перед заседанием круглого стола комитет по аграрной политике совместно с администрациями районов области и другими заинтересованными органами провел анализ сложившейся ситуации с рыборазведением.

- Несмотря на положительную динамику в отрасли, проблем остается много, - прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Так, по мнению всех присутствовавших за круглым столом, развитие отрасли рыбного хозяйства задерживает обязательность проведения преддекларационного обследования прудов как гидротехнических сооружений, недостаточное зарыбление внутренних водоемов, нехватка соответствующей рыбоводной инфраструктуры на территории, прилегающей к рыбоводному участку, заброшенность отдельных пригодных для целей рыборазведения водоемов, сложности в предоставлении льгот, отсутствие поддержки производства раков и отсутствие племенных рыбоводных хозяйств. Также многие рыбоводы говорят о необходимости принятия регионального закона об аквакультуре.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Во время мероприятия участники озвучили множество предложений по устранению проблемных вопросов в отрасли рыбного хозяйства. Наиболее рациональные из них войдут в перечень рекомендаций, который направят всем заинтересованным в развитии донской аквакультуры структурам.

- Для нас, депутатов Законодательного собрания, важно правильно понять проблемы, чтобы качественно устранить пробелы в законодательстве. Депутаты Законодательного собрания совместно с правительством Ростовской области, депутатами Государственной Думы готовы продолжать работу, направленную на то, чтобы интересы всех сельскохозяйственных товаропроизводителей были максимально учтены, - заявил Вячеслав Василенко.

По его словам, комитетом ЗС РО по аграрной политике подготовлено обращение к Правительству и Федеральному Собранию Российской Федерации о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, которые касаются компенсационного зарыбления участков рек, где проводились дноуглубительные работы.