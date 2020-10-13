Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 октября 2020 года: количество зараженных приближается к 25 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 274 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 13 октября прирост за сутки - 274 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 24 898 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 274 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 139 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 596 дончан. Выздороветь удалось 19 829 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 592,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Среди новых заболевших 23,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,6 % - от 46 до 65 лет, 25,2 % - от 66 до 79 лет, 6,6 % - старше 80 лет, 6,9 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 1 970 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин (42, 59, 69, 79 и 81 года) и четверо мужчин (47, 72, 74, 83 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 13 327 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 84,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 98 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 8 158 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 775,4 тысячи исследований.

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