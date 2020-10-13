«Замужем за почтой»: Раиса Усанова рассказала, почему ее профессия до сих пор одна из самых важных

Почта — не случайное для Раисы Усановой место. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Раиса Усанова почти девять лет работает в отделении почты в Ростове-на-Дону. Для многих она — не просто разносчик писем, но главный помощник, собеседник и друг. Раиса Васильевна рассказала, в чем заключается миссия любого почтальона.

ДЕЛО ПО ДУШЕ

Почта — не случайное для Раисы Усановой место, она знакома с ним с детства. Ее старшая сестра возглавляла почтовое отделение в родной деревушке в Молдавии. Когда Раисе было всего пять лет, та брала ее с собой на работу. Девочке очень нравилась «почтовая» атмосфера, запах писем и сургучные печати.

— Поручений мне там никто не давал, но я любила и просто там сидеть. Когда подросла, стала помогать почтальонам, разносила письма и газеты. Но отдельная радость — это самой что-то получить по почте. Я была просто счастлива, когда мне пришла посылка с зонтиком,— вспоминает Раиса Васильевна.

Несмотря на давнее призвание, женщина не сразу стала почтальоном, какое-то время она работала в автомобильном бизнесе. Однако после декрета решила заняться делом для души. Тут и вспомнились ей радостные дни из детства. Раиса Васильевна устроилась в почтовое отделение на улице Лермонтовской и осталась здесь на девять лет.

Несмотря на давнее призвание, женщина не сразу стала почтальоном. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

И ПОЧТАЛЬОН, И ПСИХОЛОГ

Раиса Усанова работает сортировщиком писем. Сейчас письма распределяются не вручную, а автоматически — специалист управляет процессом с помощью компьютера. Еще на полставки женщина работает почтальоном и уже по старинке разносит письма, извещения и пенсию по домам.

Жильцы давно знают Раису Васильевну и доверяют ей. Например, все отдали ей ключи от домофона, чтобы почтальону было удобнее. Кто-то специально ждет, чтобы поболтать, попить с кофе, да и чего скрывать, просто пожаловаться. Женщина вздыхает — работы много, поэтому не всегда получается уделить время каждому. Однако по возможности она всех выслушает и поможет.

— Как-то ко мне обратилась бабулечка, к которой давно уже прихожу, - делится почтальон. - Она сломала ногу и переживала, что не может сама ходить за пенсией. Часть выплат приносила я, но часть нужно было получать в пенсионном фонде. Я нашла знакомую в пенсионном, узнала, как женщине сделать доверенность на дочку. Мне не сложно, а человеку легче жить.

Жильцы давно знают Раису Васильевну и доверяют ей. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Неприятности редко, но случаются. Так, однажды возле одного из домов на Раису Васильевну напала собака. Женщина отделалась легким испугом, до конфликта не дошло. Хозяин пса извинился и с тех пор сам приходит за письмами.

МИССИЯ «ПОЧТАЛЬОН»

Раиса признает, что многие давно забыли про письма и общаются по телефону или в Сети. Но работа почтальона не стала менее ответственной: важные документы до сих пор отправляют почтой, пожилые ждут пенсии, молодые — извещения о прибывшей покупке. Жива и романтика — люди отправляют семьям и друзьям открытки из других стран.

Муж Раисы Васильевны любит пошутить, что она «замужем за почтой». И хотя женщина старается не приносить в дом рабочие тревоги, всегда помнит — от нее могут зависеть чьи-то дела, настроение, а, может, и судьба.

Муж Раисы Васильевны любит пошутить, что она «замужем за почтой». Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

— Самый приятный момент наступает, когда разнесешь письма и извещения всему участку, - улыбается ростовчанка. - Понимаешь, что все получили то, что ждали, что для них важно. Сразу так легко на душе становится!