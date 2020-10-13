В обычном режиме: работу школ в условиях коронавируса обсудили в Ростове-на-Дону

В пресс-центре "Комсомольской правды" обсудили работу ростовских школ. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону эксперты обсудили тему, которая волнует многих родителей, - работа школ в условиях распространения коронавирусной инфекции. На вопросы журналистов ответили начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, начальник МКУ «Отдел образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону» Игорь Филиппов, начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Ростову и Ростовской области Оксана Колесник, заместитель начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Елена Теплякова, директор МАОУ «Лицей №11» Валентина Потатуева.

Виктория Чернышова напомнила, что, учитывая ситуацию с ковидом, изначально было принято следующее решение: с 1 сентября образовательные организации Ростова-на-Дону будут работать в обычном режиме. А это значит, что и осенние каникулы начнутся согласно графику, но с некоторым исключением.

- Осенние каникулы в большинстве школ Ростова начнутся согласно учебному графику, как и было запланировано, 2 ноября, - рассказала начальник городского управления образования Виктория Чернышева. - Но если до этого времени ситуация в том или ином образовательном учреждении изменится, то и график каникул может быть изменен.

Как подчеркнула Виктория Чернышова, пока не идет речь о переходе образовательных организаций города на дистанционный режим работы.

ДЕТИ ПЕРЕНОСЯТ КОРОНАВИРУС ЛЕГЧЕ

Во время мероприятия эксперты рассказали, сколько школьников и воспитанников детских садов Ростова-на-Дону на сегодняшний день болеют коронавирусом.

Так, по словам заместителя начальника управления здравоохранения города Елены Тепляковой, коронавирусная инфекция подтверждена у 114 учащихся и 18 дошколят, это 0,01% от общего числа детей.

Согласитесь, для огромного города цифры не пугающие.

Такая статистика по заболеваемости ростовских школьников стала возможна также благодаря тому, что учебный процесс организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всем детям при входе измеряют температуру, с целью разобщения потоков организован раздельных вход для классов.

- Серьезную финансовую поддержку школы получили от правительства Ростовской области. На выделенные деньги были закуплены рециркуляторы, дезинфицирующие средства, - прокомментировала Виктория Анатольевна.

При этом, если хоть у одного ребенка в классе подтверждается COVID, на удаленку переводят весь класс. В настоящее время на дистанционном обучении 42 класса.

Для педагогов это дополнительная нагрузка, но многие уже приобрели опыт дистанционной работы весной при первой вспышке пандемии. По словам директора лицея №11 Валентины Потатуевой, дистанционная форма обучения - вынужденная мера, она более энергозатратна и требует особого внимания и подготовки учителей.

Валентина Потутаева также отметила тесную работу с родителями. В практике такого взаимодействия в большинстве школ города используется проведение «часа директора», в ходе которого руководители школ отвечают на интересующие родителей вопросы. В лицее №11 к такому диалогу привлекаются также заместители руководителя.

В свою очередь начальник МКУ «Отдел образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону» Игорь Филиппов подчеркнул, что не только от учителей зависит здоровье школьников. Большую роль играют и сами родители. Поэтому очень важны правильно выстроенный диалог с ними и информирование о ситуации в учебном учреждении.

- В нашем районе, как и в других, в школах еженедельно проходит «час директора», - прокомментировал Игорь Филиппов.

Специалисты также отметили, что дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых и тяжелых форм у них, как правило, не возникает. Но это не должно служить поводом для ослабления внимания родителей и педагогов к соблюдению детьми мер предосторожности.

Только общими усилиями, проявляя заботу о безопасности каждого, можно победить грозную инфекцию.