Сколько продержится жара в Ростове-на-Дону, рассказали синоптики

Метеорологи рассказали, как долго еще будем греться на солнышке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону. Такой прогноз сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в ростовском Гидрометцентре.

Столбик термометра достигает плюс 21 — 26 градусов. Однако тепло сохранится недолго. Уже в конце недели в Ростовскую область придет холодный атмосферный фронт.

— Смену погоды мы ожидаем 18 — 19 октября. Температура понизится до плюс 12 — 18 градусов. В северных районах — ноль и минусовая температура, — прокомментировала замначальника ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко.

Ранее специалисты объяснили причины аномального тепла в октябре. Синоптики рассказали, что Ростовская область находится в области повышенного атмосферного давления. Регион располагается в районе западной периферии антициклона, эта часть считается самой теплой.

По прогнозам Гидрометцентра, 15 и 16 октября температура воздуха составит около плюс 23 градусов. Скорость ветра — 1 — 2 метра в секунду. Осадков до конца рабочей недели не предвидится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причины аномально теплого октября в Ростове-на-Дону назвали в Гидрометцентре

В ростовском Гидрометцентре назвали причины теплой погоды в октябре в 2020 году. По словам синоптиков, в первой декаде температура превысила климатическую норму. (подробности)