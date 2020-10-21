"Транспортных офицеров" хотят ввести в Ростове-на-Дону: кто это и зачем

Контроль общественного транспорта есть, но может быть еще усилен. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в эфире радио "Комсомольской правда" директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов затронул ряд важных тем, которые коснулись работы городских автобусов. Среди прочего, он рассказал о создании специальной инспекции и оптимизации маршрутной сети.

ДЕНЬГИ ТАМ, ГДЕ ШТРАФЫ

По словам Христофора Юрьевича, на последнем заседании городской думы он поднял вопрос о повышении контроля за общественным транспортом. В эфир дозвонился постоянный слушатель - общественный деятель Николай Ларин. Он задал вопрос о целесообразности создания такой дополнительной структуры. Кроме того, Николай поинтересовался, где брать деньги на ее финансирование.

Отвечая на этот вопрос, Христофор Ермашов заметил, что людей, которые могли бы постоянно проверять качество транспортных услуг, в Ростове не хватает. На весь город этим занимаются всего четыре человека. Вместе с этим на них возложены и другие задачи. Люди буквально физически не успевают охватить все и сразу.

При этом транспортные компании находятся под постоянным контролем городских ведомств, но в автоматическом режиме. Если они нарушают условия контрактов, им сразу приходят штрафы.

- Только за последние несколько месяцев они заплатили штрафов на сумму более 120 миллионов рублей. Этих денег хватит на обслуживание транспортной инспекции, ведь на ее функционирование необходимо в десятки раз меньше средств, - заметил Христофор Юрьевич.

Он добавил, что подобные структуры успешно работают в других регионах и городах России. Так называемые транспортные офицеры, будут находиться непосредственно на автобусных линиях. Их главная цель - это контроль перевозчиков.

- Отслеживание качества услуг возможно только на месте. Например, температурный режим в салоне в жаркие месяцы, фиксация простоев и технического состояния подвижного состава, - добавил глава департамента транспорта.

Глава департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Христофор Ермашов. Фото: Дадаян Давид

СТО ВОДИТЕЛЕЙ - НА БОЛЬНИЧНОМ

Кроме того, Христофор Ермашов затронул тему оптимизации городских маршрутов. В эфире радио слушатели "Комсомольской правды" заметили, что на дорогах донской столицы действительно стало больше автобусов, вместо тесных маршруток. Также исчезли толпы людей на остановках в часы пик, транспорт не забивается до отказа, как это более раньше.

- Пассажиропоток действительно уменьшился. Мы это видим по безналичной оплате проезда. Это связано с тем, что работодатели перевели до 30 процентов своих сотрудников на удаленную работу, - подтвердил спикер.

Также идет большая работа по выпуску на городские маршруты автобусов большой вместимости. Это стало причиной расторжения контрактов с некоторыми перевозчиками, которые не смогли выполнить новые условия контрактов.

Отдельное внимание глава департамента транспорта уделил нехватке водителей. На данный момент, из-за пандемии коронавируса, более ста шоферов общественного транспорта находится на больничном. А общая потребность в сотрудниках закрыта на 59 процентов.

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