"Хватит портить центр!": Ростовчане выступили против строительства 25-этажного дома на набережной

Дом планируют сдать до конца 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону вновь объединились в решении общей проблемы. На горизонте - привычный для нашего города вопрос точечного строительства. На набережной идет строительство 25-этажного жилого комплекса. Уже готов фундмант, рабочие завершают четвертый этаж.

ПЕТИЦИЮ ПОДПИСАЛИ СОТНИ ЖИТЕЛЕЙ

Это вызвало бурную реакцию у местных жителей. Владимир Мартыненко создал петицию на сайте «Активный ростовчанин», в которой призвал региональные и городские власти вступить в переговоры с застройщиком и остановить работы. Ее уже подписали сотни жителей.

- Дом может появиться как раз в том месте, где Театральный спуск должен соединится с продолжением будущей набережной. Это на Береговой, 73, - пишет Мартыненко.

Важно сказать, что на последнем заседании городской думы депутатами было принято решение установит жесткий запрет на строительство подобных объектов вблизи береговой линии. Сомнительно, что такие решение принимаются спонтанно.

Наверняка, вопрос долго обсуждался, проводился мотиринг и анализ. Возникает закономерный вопрос: как может появится высотное здание на набережной, если депутаты высказались против этого?

«ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОШИБКУ НА РАННЕМ ЭТАПЕ»

Дело в том, что разрешение на строительство было выдано компании-застройщику еще в 2018 году. Тогда главой городской администрации был Виталий Кушнарев. Организация получила "зеленый свет" и начала работы.

Новые изменения в правила землепользовании и застройки города не отменяют ранее выданную разрешительную документацию и не лишают застройщиков права на реализацию намеченных планов. Таким образом, высотное 25-этажное здание на Береговой все-таки появится, однако после подобные дома строить вдоль берега не будут.

Однако такой аргумент не устраивает людей, которые переживают за судьбу родного города.

- Лучше предотвратить ошибку на раннем этапе. Это гораздо легче и дешевле. Иначе в будущем придется тратить огромные ресурсы на расселение и снос дома, - заметил автор петиции Владимир Мартыненко.

Важно сказать, что в поддержку петиции о переносе здания поддержали 445 человек. Многие оставили комментарии, заметили, что высотка перекроет ключевые достопримечательности города.

- Хватит портить центр! Как минимум, эти нелепые сооружения, закрывают Стеллу. Лучше сделать качественное благоустройство и выход к набережной, - отметил Игорь Горюнов.

ОТОЗВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ДРУГУЮ ПЛОЩАДКУ

Юридически грамотные жители города предлагают свои варианты решения ситуации. Так Елена Клепикова считает возможным обязать застройщика изменить проект дома и понизить высотность до 17, 14 или 10 этажей с запада на восток. С учетом рельефа, по ее мнению, новый ЖК окажется более приемлемым.

На тему высказался и руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. Он обратил внимание, что подобные объекты портят вид города.

- Ничего на набережной не нужно. Это моя принципиальная позиция. Если там появится здание в 25 этажей, это не принесет пользу никому, кроме застройщика, - говорит Александр Олегович.

- Сейчас запретили строительство высоток на береговой линии, но прежние проекты будут завершены. Неужели нельзя это остановить при помощи административного ресурса?

Например, отозвать разрешение или предложить другую площадку. Если еще два-три здания появится, не о чем будет говорить, - добавил Кожин.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Интересно, что ранее компания уже комментировала критику в свой адрес вокруг строительства ЖК. В социальных сетях представители застройщика высказались о внешнем виде здания и написали, что дом появится на территории, купленной по закону.

- Первое из-за чего идут споры: внешний вид дома. И мы не перестанем повторять, что это дело исключительно вкуса и предпочтений, а как нам известно - о вкусах не спорят, - говорили в социальных сетях.

Кроме того, застройщик утверждает, что строительство не будет идти на парамоновских складах. У компании есть все необходимые разрешения от администрации города.

В личном разговоре с сотрудником компании стало ясно, что дом планируют сдать до конца 2022 года. Ключи от квартир передадут хозяевам до весны 2023 года. Уже сейчас там идет активное строительство. Готов фундамент, заканчивают четвертый этаж.

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