В Шахтах женщину в военном противогазе выгнали из загса

Фото: группа в социальных сетях "Типичный Ростов-на-Дону"

В Шахтах произошел курьезный случай. Местная жительница Светлана в военном противогазе пришла в загс. Однако обслуживать женщину в экипировке не стали, что вызвало бурную реакцию у нее и ее спутницы. Видео героиня ролика опубликовала у себя на странице в социальных сетях.

Первые несколько минут все шло по плану. Женщина в противогазе ловила на себе ироничные и завистливые взгляды других посетителей, ведь далеко не все обладают настолько эффективным средство защиты от коронавируса. Когда подошла ее очередь, Светлана приблизилась к стойке и начала переговоры с сотрудником. Однако девушка за стеклом наотрез отказалась обслуживать женщину в образе солдата химической защиты.

Такая реакция вызвала гнев у посетительницы. Посыпались угрозы. Женщина сулила всем вокруг свое бесконечное присутствие, пока не получит желаемое.

- Вы нам должны, а не мы вам! Сяду и буду тут сидеть, пока справку не выпишите! - начала кричать Светлана, но уже без противогаза.

Успокаивать женщину пришлось сотрудникам полиции. Приехавшие на место блюстители правопорядка сначала опешили. Неудивительно, ведь сложно предъявлять что-то человеку, который в период пандемии хочет защитить себя от вируса, пусть и необычными методами.

Однако помимо всего прочего женщина стала вести себя неуважительно к окружающим. Сначала она посчитала, что удостоверения, которые показали полицейские, поддельные, затем стала говорить о всемирном заговоре и тотальной несправедливости. Поговорив с необычными женщинами, сотрудники МВД решили уйти от греха подальше.

Шахтинки в свою очередь продолжили снимать все на камеру и кричать на окружающих, вот только уже без противогаза. У Интернет-пользователей сложилось впечатление, что героиням этой истории стало просто скучно и они решила устроить небольшой концерт. Однако место все же выбрали неудачно.

К слову, эксперты в соцсетях предположили, что в приеме могли отказать из-за того, что в противогазе лица не видно, а для получения услуги необходимо идентифицировать личность: как минимум сверить фото в паспорте с пришедшим человеком.

Как сообщили "Комсомольской правде" в Управлении информационной политики правительства Ростовской области, у женщины не было маски. Когда охранники сделали ей замечание, она демонстративно надела противогаз и прошла к окну специалиста. Однако услуга посетителю не была оказана в тот день, так как необходимо было дополнить имеющийся у нее пакет документов. При этом была предоставлена на следующий, как только дама предоставила необходимые бумаги.

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