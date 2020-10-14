Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 октября 2020 года: количество зараженных превысило 25 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 277 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 14 октября прирост за сутки - 277 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 25 175 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 277 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 143 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 605 дончан. Выздороветь удалось 20 028 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 599. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Среди новых заболевших 24,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% - от 46 до 65 лет, 23,1% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 9,4% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержится 2 031 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 58, 59, 74 и 84 лет, и пятеро мужчин – 60, двое по 66 лет, 73, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 13 532 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 84,98 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 98,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 794 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 782,2 тысячи исследований.

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