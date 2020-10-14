«Забрали мою кровинушку!»: Мать обвинила врачей донского роддома в краже ребенка

Малыш появился на свет с небольшим недобором в весе Фото: Олег ЗОЛОТО

Донские следователи разбираются в деталях запутанной истории, которая произошла в городе Таганроге. Местная жительница обвинила врачей роддома в том, что те украли ее сына и сдали в детский дом.

«СЕРДЦЕ ЧУВСТВОВАЛО БЕДУ»

Наталья с мужем Виталием уже воспитывают 14-летнюю дочь Виолетту и 11-летнего сына Дениса. Но пара хотела еще малыша. Поэтому, когда 32-летняя женщина узнала о беременности, то радости не было предела! Наталья и ее супруг трепетно относились к появлению будущего наследника. Женщина занималась детьми и домом, а муж, как и полагается, работал, чтобы купить к рождению малютки все необходимое.

- Он у меня занимается перевозками, - с гордостью рассказала Наталья корреспонденту «Комсомольской правды».

Пара мечтала о том, какое имя дадут и какие распашонки купят малышу. Беременность проходила благополучно. А в назначенный срок Наталья родила сына. Правда, малыш появился на свет с недобором веса, и его поместили в специальный кювез.

- А меня выписали, отправив домой, - вспоминает мать. - Сынишку увидела только в день выписки - 30 августа. И тогда как-то неспокойно стало: сердце екнуло. Видимо, уже в тот момент поняла: семью ждет беда.

Наталь и ее супруг забрали сынишку из детского дома. Фото: Алексей Пономорев

ИМЯ ДАЛИ ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Пока малыш лежал в роддоме, Наталья постоянно приходила в больницу, но к ребенку ее не пускали.

- Я передавала ему памперсы, - говорит женщина. - Спрашивала, когда его выпишут. Но все молчали. Никто не говорил даже, как сынок себя чувствует. Просто отводили взгляд в сторону.

Тогда Наталья просто подкараулила на улице врача, которая лечила ее сына.

- К сожалению, не помню, как ее зовут, - признается взволнованная мать. - Я просто спросила: «Когда увижу малыша?». А она сказала как отрезала: «Забудь о сыне!»

От такого ответа у женщины на какой-то момент просто подкосились ноги и пропал дар речи. Но склерозом страдать мать не собиралась, а тем более сдаваться.

- После того, как врач заявила, что сына не увижу, я помчалась в мэрию. Там мне и помогли организовать встречу с медиками, - вспоминает Наталья. – Во время беседы врачи мне заявили, что я, якобы, написала отказ на малыша! И его отправили в детский дом.

«НЕ ИЗ РОДДОМА, А - ИЗ ДЕТДОМА»

И вот с начала октября для Натальи начались мытарства по инстанциям. Она узнала, что ее сына теперь зовут Саша.

- Я пошла в опеку, - рассказывает мать. - Объяснила им ситуацию. Была создана специальная комиссия, которая должна была разобраться в ситуации.

Несколько дней несчастная женщина просто не находила себе места. В итоге, в среду, 14 октября, Наталье все же вернули сынишку.

- Муж нас встречал. Вот только не из роддома, а из детдома, - грустно улыбается мать, мечтавшая о другой встрече сына и отца.

По словам супруга Натальи, сейчас вся семья у них «на эмоциях».

- Жена малышом занимается, - говорит Виталий. - Радуемся, что он с нами. Но просто так это дело не оставим. Будем подавать на врачей в суд.

«ПОЧЕМУ ВООБЩЕ ЭТУ ИСТОРИЮ ТАК РАЗДУЛИ?!»

Однако не меньшие эмоции, по всей видимости, испытывают и сотрудники роддома Таганрога.

- Она как только поступила к нам, сказала, что откажется от ребенка, - на условиях анонимности сообщили там корреспонденту «Комсомольской правды». - Наталья – неблагополучная. И к малышу ее не пускали по той причине, что у нее не были сданы все необходимые анализы. Не пойму, почему вообще эту историю так раздули?!

В органах опеки Таганрога корреспонденту «КП» подтвердили, что знакомы с Натальей и знают о том, что произошло. Но от более подробных комментариев по теме отказались.

Тем временем, ситуацией уже заинтересовались следователи. Как сообщили «Комсомольской правде» в Следственном комитете России по Ростовской области, заявление жительницы Таганрога по поводу младенца к ним поступило 13 октября. В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств этой истории, по результатам которой и будет принято решение.

ДОСЛОВНО

«Органы опеки сработали оперативно»

Алексей Пономорев, общественный деятель. г. Таганрог:

- Органы опеки по ребенку Чугаевой сработали оперативно. В пятницу, 9 октября, получили заявление, а в среду ребенка уже выдали, устранив все неточности в документах. Хотя над окончательной редакцией свидетельства о рождении еще придется поработать, поскольку имя и отчество там остаются произвольными. Но это уже детали.