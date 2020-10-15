Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 октября 2020 года: количество зараженных в регионе продолжает неуклонно расти

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 280 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 15 октября прирост за сутки - 280 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 25 455 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 280 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 141 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 614 дончан. Выздороветь удалось 20 335 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 605,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Среди новых заболевших 26,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,4 % - от 46 до 65 лет, 20,3 % - от 66 до 79 лет, 5,4 % - старше 80 лет, 7,1 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 2 007 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин, 56, 59, 71, 76, 82 и 92 лет, и трое мужчин – 71, 74 и 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 13 734 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 85,17 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 98,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день привели 8 647 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 790,8 тысячи исследований.

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