Что такое ОРВИ: эффективные и неэффективные способы лечения простуды у детей

Как лечить простуду? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К ОРВИ специалисты относят острые респираторные вирусные инфекции, т.е. заболевания верхних дыхательных путей, которые были вызваны вирусной инфекцией. Подразумевается, что простуда (ОРВИ) отличается по ряду показателей от гриппа, бронхита, фарингита, аллергического ринита и коклюша.

Вирусов, которые могут вызвать простудное заболевание, вокруг нас очень много. Чаще всего мы болеем из-за риновирусов (от 30 до 50% случаев). На коронавирусы приходится от 10 до 15% случаев заболевания, а на грипп – от 5 до 15%. Также встречаются такие вирусы, как аденовирусы, парагрипп, энтеровирусы. И есть довольно значительная категория «неизвестных вирусов». И процент заболеваемости в ней достаточно высок – от 20 до 30%.

Распространение вирусов подвержено фактору сезонности. Так, риновирусы и различные типы парагриппа вызывают вспышки заболеваний осенью и поздней весной. Эпидемии коронавирусов и респираторно- синцитиального вируса обычно проходят зимой и весной. Энтеровирусы чаще заражают людей летом. А вот аденовирусы выраженной сезонности не имеют.

Как передаются ОРВИ?

Основные пути передачи ОРВИ – это контактный, фомитный (через прикосновение к зараженным поверхностям) и воздушно-капельный. Сколько процентов приходится на каждый способ, ученые пока не установили. Чаще всего вирусы, вызывающие простуду, могут жить на поверхности кожи до двух часов. Поэтому так важно тщательно мыть и обрабатывать руки.

На поверхностях вирусы также сохраняются достаточно длительный срок – до нескольких часов. Но это касается не всех материалов. Например, такие пористые материалы, как хлопок, источником заражения обычно не служат.

Еще одним средством профилактики распространения вирусов служит влажная уборка. При этом не так важно, какое дезинфицирующее средство при этом используется. Главное в этом вопросе – регулярность.

Инкубационный период большинства вирусов составляет от 24 до 72 часов. Но в некоторых случаях зафиксировано и более скоростное начало простуды – уже спустя 10-12 часов после контакта с инфекцией.

Факторы риска ОРВИ

К основным факторам риска появления простуды относят посещение мест с большим количеством людей, психологические стрессы, нарушение сна, слабую физическую активность.

А вот переохлаждение, по мнению врачей, причиной заболевания становится довольно редко.

Причинами же тяжелого течения простуды чаще всего становятся другие хронические заболевания, недоедание и курение.

Эффективные и неэффективные способы лечения простуды у детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Норма» ОРВИ

В среднем, взрослый человек переносит 2-3 простуды в год. Для детей эти показатели составляют 5-6 раз в год. При этом даже если человек болеет один раз в месяц, это не говорит о том, что у него «пониженный» иммунитет.

Неэффективные методы лечения простуды

Многие исследования убедительно доказывают, что антибиотики обычную простуду НЕ лечат. Они даже не снижают риск осложнений. А вот развитие устойчивости у бактерий к этим лекарствам и последующие аллергические реакции вполне реальны. Аккуратнее нужно быть с различными противокашлевыми средствами. Особенно, у детей они могут вызвать различные осложнения. Употребление повышенной дозы витамина С также не уменьшает длительность заболевания и никак не влияет на проявление симптомов.

Как же лечить простуду?

Жаропонижающие нужно давать ребенку, если он испытывает дискомфорт от лихорадки. Конкретные препараты лучше обсудить с врачом. Далеко не все из них безопасны для детей. Например, аспирин детям противопоказан.

Лучшим способом уменьшить симптомы заложенности носа можно назвать увлажнение воздуха. Также необходимо, чтобы больной ребенок пил достаточно жидкости.

Родители обязательно должны обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются такие симптомы, как отказ от воды и еды в течение длительного времени, чрезмерная раздражительность или апатия, затрудненное дыхание, температура более 38,4 градусов, длящаяся более трех дней, заложенность носа свыше 2 недель, покраснение глаз, боль в ушах.

Будьте здоровы!