В мусорном баке Ростова-на-Дону нашли ребенка

Ребенок пролежал в мусорном контейнере почти сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шокирующая история произошла на днях в Ростове-на-Дону. Трудно представить себе изумление местного дворника, когда в обычном мусорном жбане он нашел младенца! Тело новорожденного было заботливо упаковано в одеяльце и пакет. А о находке мужчина тут же сообщил в полицию. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.

Найти новоиспеченную мать оказалось делом техники: как раз в то же время в одну из больниц города доставили 24-летнюю женщину с кровотечением. Сложив два плюс два донские оперативники поняли, она и есть та самая.

Как оказалось, сама мадам родом из города Краснодара, но вот уже шесть лет живет в донской столице. Асоциальной ее назвать язык не повернется: окончила вуз, но на работу так и не устроилась.

В итоге женщина отпираться не стала и сама во всем призналась. Мол, были первые роды, рожала дома, чтобы никто не узнал. А когда мальчик появился на свет, завернула новорожденного в полотенце, одеяло и полимерный пакет. После - вынесла сына на улицу, и просто опустила в жбан, как обычный пакет с мусором. Оказалось, что он пролежал там почти сутки. До тех пор пока ребенка не нашли.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, в отношении горе-мамаши уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Но дело может закончится и условным сроком.