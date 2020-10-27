Экономить на парковке в Ростове могут держатели карт «Мир»

Автор фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

Парковки в Ростове-на-Дону - дело тонкое. Часто водителям приходится подолгу наматывать круги вокруг нужного здания в поисках свободного места. В первую очередь от интенсивного трафика страдают те, кто не хочет за нее платить. Дело в том, что в донской столице предусмотрена также и бесплатная стоянка.

Но за наиболее удачные места - речь идет о центре города - придется заплатить, что логично и правильно. На данный момент в центре донской столицы обустроено порядка 6,5 тысячи таких мест в периметре: улица Текучева - проспект Театральный - улица Социалистическая - проспект Соколова - улица Береговая - переулок Доломановский.

Многие понимают, что в первую очередь платные парковки - это не просто сохранность автомобиля, но и борьба с пробками - призыв к автомобилистам передвигаться на общественном транспорте и не становиться у обочины в два-три ряда так, чтобы не мог проехать остальной транспорт.

ВЕРНЕТСЯ 20 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ

Система платных парковок полноценно заработала в городе несколько лет назад. Первое время жителям разрешали оставлять машины бесплатно, но вскоре полетели «письма счастья». А если парковать машину на целый день, то выходит кругленькая сумма. Допустим, владелец авто работает в центре и добирается из отдаленного района города. В таком случае в месяц он будет тратить существенную часть свой зарплаты только на оплату парковки!

Но выход из этой ситуации есть. Экономия возможна, если пользоваться картой «Мир». До конца этого года при пополнении парковочного счета на сайте rndparking.ru или в мобильном приложении «Парковки Ростова» каждый автомобилист может получать крупный кешбэк. А именно - вернется 20% от суммы, которая «упадет» на парковочный счет. При этом, что важно отметить, дополнительные деньги поступят на парковочный счет уже в течение 30 минут!

Выглядит это так. К примеру, вы приехали в центр, выбрали место, зашли в личный кабинет и «закинули» себе на счет 1000 рублей. Автоматически вам придут дополнительные 200 рублей. То есть если один час парковки в Ростове стоит 35 рублей, то бонусными средствами можно оплатить как минимум пять (!) часов стоянки.

25 МЛН МЕЖБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЗА ПОЛГОДА

Известно, что максимальная сумма кешбэка, полученного по одной карте «Мир» за все время действия акции, не может превышать четырех тысяч рублей.

- Жители Ростова-на-Дону активно расплачиваются национальными платежными картами за многие товары и услуги, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - И только за первое полугодие текущего года в Ростовской области было совершено 25 млн межбанковских операций по таким картам. Учитывая, что оплата парковок является важной статьей расходов для автомобилистов, мы рады, что держатели карт «Мир» теперь смогут экономить на ней благодаря нашему выгодному предложению, реализованному вместе с «Ростовским парковочным пространством».

К слову, по всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. А с полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.