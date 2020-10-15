«Игрушка для братика»: семья отказалась от приемного сына, когда тот надоел их родному ребенку

Саша в лице Татьяны Васильевны обрел настоящую мать. Фото: из архива семьи

Саша Булавин (имя изменено – прим.ред) для своих 16 лет испытал много боли. Причем, что, пожалуй, самое страшное - не физической, а душевной. Он столкнулся с тем, что для любого будет страшным ударом - с нелюбовью. А в Сашином случае – двойным.

ПЕРВОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Саша родился в Азове. Там прошли первые годы его жизни. Родителей мальчика трудно было назвать благополучными. Они пили, причем, много и часто. Не занимались воспитанием ребенка, не проверяли уроки и не заботились о его здоровье. Семья состояла на учете в органах опеки. Но в какой-то момент специалистам стало понятно: в лучшую сторону ничего не изменится. И чиновники подали в суд документы на лишение родительских прав. Отец и мать не стали даже оспаривать это решение. Пожалуй, именно в тот момент Саша понял, что его предали. Мальчику на тот момент было всего семь лет. Ребенка отправили в детдом, где он прожил несколько лет. Не исключено, что из-за стресса у ребенка начались проблемы с речью, поэтому ему требовалась особая схема обучения.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

И вот, когда Саше исполнилось 12 лет, судьба, казалось бы, улыбнулась ему. Нашлись люди, которые захотели взять его в семью.

- У них уже был родной сын. Мы с ним одногодки. И они меня выбрали, чтобы их сыну было не скучно, - рассказывает Саша.

Как оказалось, родной ребенок приемных родителей действительно давно просил себе братика. Но обстоятельства сложились так, что родить второго ребенка супруги не смогли. Вот и пошли за ним в детский дом.

- Они выбрали меня как игрушку, - с болью вспоминает Саша.

Первое время отношения в семье складывались гладко. А потом что-то пошло не так….

- Когда родной ребенок делал пакости, то он валил все на меня. Мне, конечно, доставалось,- говорит мальчик.

А однажды Саша без спроса взял деньги со стола и потратил их в парке. Сумма была небольшая, но это стало последней каплей для взрослых. Они просто отвезли его обратно в приют. «Родительской» любви и терпения хватило ровно на полгода.

ТРЕТИЙ РАЗ ОКАЗАЛСЯ СЧАСТЛИВЫМ БИЛЕТОМ

- Мне позвонили из опеки и рассказали, что вот есть такой мальчик. Предложили взять себе, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Татьяна Васильевна, третья, не родная по крови, но, все же настоящая мама ребенка.

Женщина, у которой уже есть детки под опекой, не смогла отказать. Забрала Сашу в семью. На тот момент мальчику было 13 лет.

- Он вначале был как ежик. Не верил, что его могут любить. Общался со мной с каким-то сарказмом. Но я понимала, что он просто боится очередного предательства,- рассказывает Татьяна Васильева. – Я его прижимаю к себе, а он смотрит на меня с недоверием. Ну, точно, маленький ежик!

Но, почувствовав, что здесь его точно не предадут, Саша оттаял.

- Он мне рассказывает. Трудностей в детско-родительских отношениях у нас не было. А вот с учебой у Саши проблемы были. Дело в том, что, на тот момент, когда он ко мне попал, уровень знаний у него был на четвертый класс. А его определили, как и положено по возрасту, в седьмой. Он не знал даже названий некоторых предметов. Плакал над двойками.

Сейчас подросток учится уже на первом курсе в училище, специализация – слесарь.

А приемные родители, которые от него отказались, даже звонили парню. В гости звали. Но Саша знать их больше не желает.

Говорит, у него только одна мать – это Татьяна Васильевна.

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