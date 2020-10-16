Тестирование пройдут ученики 11 и 9 классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ и ОГЭ 2021 в Ростове-на-Дону: расписание экзаменов. В следующем году школьникам донского региона предстоит пройти главные тестирования: ЕГЭ - для учеников 11 класса и ОГЭ - для девятиклассников. По результатам экзаменов они смогут поступить в колледжи, техникумы или высшие учебные заведения.

Не секрет, что готовится подростки начинают заранее. Многие посвящают этому свое свободное время, решая тесты, штудируя учебники. Сегодня стало известно, что в Ростовской области экзамены пройдут в три этапа.

В первую очередь - досрочный - с 22 марта по 16 апреля. Следом - основной - с 24 мая по 1 июля. Завершится тестирование дополнительным этапом - с 3 по 17 сентября.

Досрочный и основный периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. В 2021 году будет нововведение: тестирование по информатике и ИКТ разделят на два дня - 18 и 19 июня.

ОГЭ для выпускников 9 классов также планируется провести в три этапа. Досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.

Кроме того, для определенных категорий подростков пройдет ГВЭ. Это вариация тестирование для детей инвалидов, школьников, отбывающих наказания в колониях, а также воспитанников специализированных школ закрытого типа.

Заявление на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта.

Важно сказать, что выпускники, которые получат неудовлетворительный результат по русскому или математике, смогу пересдать предмет в резервные дни. Если они еще раз провалят экзамен или завалят оба обязательных предмета, им предоставят право еще раз пройти тестирование в сентябре.