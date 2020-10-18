Ветер и дождь с грозой: какая погода ждет ростовчан 18 октября

Температура достигнет 19 градусов тепла. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 18 октября, жителей Ростова-на-Дону ждет пасмурная погода. Значительно похолодает, поднимется ветер. Осень приближается все ближе, теплых дней будет становится все меньше. На следующей неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.

По информации различных порталов, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла. После обеда может пойти дождь. Есть вероятность, что жители города услышат раскаты грома и удары молнии. После 15:00 тучи немного рассеются и покажется солнце. Скорость ветра составил от 3 до 12 метров в секунду.

Так или иначе, но все еще сохранится теплая погода. Прямо сейчас на улице моросит небольшой дождь, однако в воздухе ощущается приятная прохлада, свежесть. Если будете выходить на улицу, советуем взять зонтик.

Уже завтра, 19 октября, в понедельник, целый день будет идти дождь. Температура воздуха упадет до 14 градусов в дневные часы, а вечером до 11 градусов.

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Уже сегодня состоится первый матч после продолжительной паузы РПЛ. "Желто-синие" встретятся с гостями из Грозного. Матч пройдет на главном стадионе Ростова-на-Дону. Старт намечен на 19:00 (подробнее)