Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 октября 2020 года:коэффициент распространения инфекции становится все ниже

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 281 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 16 октября прирост за сутки - 281 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 25 736 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 281 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 144 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 626 дончан. Выздороветь удалось 20 576 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 612,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Среди новых заболевших 25,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,1 % - от 46 до 65 лет, 20,3 % - от 66 до 79 лет, 9,2 % - старше 80 лет, 2,1 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лечение в стационарах получают 2 020 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 58, 65, 71, 81, 82, 89, 92 и 93 лет, и четверо мужчин – 39, 47, 67 и 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 13 949 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 85,39 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 99,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 569 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 799,4 тысячи исследований.

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