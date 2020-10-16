В Ростове-на-Дону эксперты обсудили проблему безнадзорных животных

В Ростове прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы безнадзорных животных. Фото: Оксана Круглова

В Ростове-на-Дону 15 октября в пресс-центре издания «Комсомольская правда состоялся круглый стол. Участники мероприятия обсудили проблему численности бродячих животных в донской столице, а также строительство приютов. За круглым столом собрались следующие спикеры: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Роман Морозов, директор ЦБЖ Юрий Пономарев, главный ветврач ЦБЖ Галина Кордюкова, администратор ЦБЖ и волонтер Ольга Шишкина и волонтер Инна Уварова.

Сегодня ростовчан очень беспокоит вопрос большого количества безнадзорных животных в городе и то, каким образом власти решают эту проблему. Как пояснил Директор Городского центра регулирования численности безнадзорных животных Юрий Пономарев, зверей отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Эти мероприятия не дают четвероногим бесконтрольно размножаться, а также сбиваться в стаи, тем самым они становятся и безопасны для нахождения рядом с людьми. Учет безнадзорных животных производится путем прикрепления на ухо неснимаемой метки (клипсы) с номером. Также на каждую особь заводится индивидуальная карта, в которой указаны пол, возраст, место, дата отлова, выпуска, вакцинации и стерилизации. Сегодня в центре содержатся более 1000 животных.

Директор ЦБЖ Юрий Пономарев пояснил, что оставить заявку на отлов может любой горожанин. Сделать это несложно.

- У нас заключен контракт со службой отлова безнадзорных животных. Она по наряду выезжает на отлов. Перед этим с горожанами, которых беспокоят безнадзорные животные, определяют день отлова. Когда специалисты по отлову животных приезжают на место, обязательно вызываем заказчика, который сможет указать на животных, его беспокоящих, - прокомментировал Юрий Пономарев.

По словам специалистов, немаловажную роль в регуляции численности играет отношение ростовчан к домашним питомцам. Зачастую случается, что, наигравшись с кошкой или собакой, хозяева просто выбрасывают животное на улицу. Поэтому спикеры круглого стола призвали владельцев домашних животных не забывать, что мы в ответственности за тех, кого приручили.

- Мы призываем всех ростовчан относиться очень внимательно к тем, кого они приручили. Не выбрасывать на улицу. Ведь основное количество бродячих животных – это потомство выброшенных на улицу собак и кошек, - отметил Юрий Пономарев.

Также специалисты настоятельно рекомендуют стерилизовать и кастрировать домашних питомцев. Кстати, в городе существуют программы, которые позволяют определенным слоям населения сделать это бесплатно.

НОВЫЙ ПРИЮТ

Второй немаловажный вопрос, который обсудили в ходе круглого стола, касался строительства государственного приюта. По словам Романа Морозова, Администрацией города Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о создании современного, оснащенного комплекса для приема, стерилизации, вакцинации, клипсования безнадзорных животных. Данный комплекс вынесут за центральную часть города, он разместится на пяти гектарах земли. Приют будет оснащен всем необходимым для ухода и содержания безнадзорных животных. Строительство данного центра планируется осуществить в ближайшие пять лет. Уже сейчас идут работы по межеванию участка.

Директор Департамента ЖКХ и энергетики Роман Морозов рассказал о ситуации с безнадзорными животными в Ростове. Фото: пресс-служба городской администрации

Участники круглого стола отдельно поблагодарили волонтеров за их вклад и посильную помощь в работе центра и помощи в приобретении различных медикаментов для лечения животных, которые поступают с улицы с различными травмами и заболеваниями. Также волонтеры часто помогают центру с приобретением стройматериалов, клеток, будок.