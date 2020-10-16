Унижали и запугивали: в Ростове-на-Дону должник наказал назойливых коллекторов

Коллекторы жестко требовали с ростовчанина деньги Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель донской столицы, оказавшись без денег, решил поправить свое материальное положение за счет кредита. Займ он оформил в микрофитнансовой организации, но вот выплатить вовремя кредит не получилось.

И тут, как водиться, в дело вступили коллекторы. Причем, они основательно подошли к своей работе. «Вышибалы» стали практически круглыми сутками названивать должнику. Более того, они не скупились на острые словечки. Оскорбляли ростовчанина и угрожали уголовкой. Правда, и должник оказался не из робкого десятка. Разговоры с коллекторами он записал на диктофон, после чего запросил у мобильного оператора детализацию звонков. Со всем этим мужчина отправился к судебным приставам, так как именно они занимаются урегулированием таких конфликтов.

- При рассмотрении обращения было установлено, что агентство, совершая действия по возврату просроченной задолженности, оказывало психологическое давление на мужчину, вводило в заблуждение относительно правовых последствий за неисполнение своих денежных обязательств, - рассказали в пресс-службе областного управления службы судебных приставов. - Кроме того, коллекторское агентство использовало выражения, унижающие честь и достоинство гражданина.

В итоге специалисты составили административный протокол, и передали его в суд.

Суд постановил оштрафовать агентство на 70 тысяч рублей. Кстати, коллекторы штраф уже оплатили.

Кстати, если коллекторы одолевают вас настойчивыми звонками, то смело обращайтесь с жалобой к судебным приставам. Только помните, чтобы доказать «телефонную атаку», необходимо хотя бы взять трубку и сказать : «Алло». Тогда звонок отобразиться в детализации. А еще лучше – поговорить с агентством и записать разговор. Тогда этот диалог можно приобщить к материалам дела. И помните, коллекторы не имеют права звонить больше одного раза в сутки, больше двух раз в неделю и больше восьми раз в месяц.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что 80-летняя пенсионерка стала жертвой атаки коллекторского агентства. Ей за месяц позвонили больше 60 (!) раз! Причем, требовали дать координаты должника, которого она знать не знает. В итоге зять ростовчанки пошел к приставам, а те, в свою очередь, в суд. В результате коллекторов оштрафовали на 150 тысяч рублей. Деньги пошли государству.

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