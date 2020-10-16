Донские депутаты подготовили семь важных инициатив

XXXIII Конференция ЮРПА завершила свою работу. Фото: пресс-служба областного ЗС РО

15 октября завершила работу XXXIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятие проходило в дистанционном режиме.

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Известно, что в повестку дня были включены 36 вопросов, семь из которых подготовили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. Это инициативы, которые касаются поддержки экономики в современных условиях, предоставления горячего питания детям с ограниченными возможностями здоровья, защиты интересов подрядчиков в сфере реализации государственных и муниципальных контрактов, противодействия распространению токсикомании среди несовершеннолетних, отмены необходимости установки тахографов в общественном транспорте, а также лекарственного обеспечения граждан, страдающих спинальной мышечной атрофией.

Работу XXXIII Конференции ЮРПА прокомментировал Глава донского парламента Александр Ищенко. Прежде всего, он отметил важность мероприятия, подчеркнув, что это - та площадка, на которой голос многих регионов звучит в унисон и, поэтому, более слышен на федеральном уровне.

- Вот уже почти 20 лет Южно-Российская Парламентская ассоциация – это инструмент решения региональных проблем на федеральном уровне, - подчеркнул Александр Валентинович. - Многие инициативы, в том числе и Законодательного собрания Ростовской области, которые раньше мы продвигали через Парламентскую ассоциацию, приобрели силу закона на федеральном уровне во многом благодаря поддержке наших коллег на Юге России.

К слову, все семь инициатив представителей ЗакСобрания донского региона имеют социальную-направленность, а также делают упор на поддержку различных отраслей экономики.

«ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ»

- Что предложили донские депутаты? Прежде всего, буквально недавно, было внесено изменение в наше областное законодательство и определены механизм компенсации за питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в государственных учреждениях, но обучаются на дому, - сообщил Александр Ищенко. - Как выяснилось, эта проблема волнует и коллег Юга России. Мы подготовили специальное обращение к федеральному уровню власти для того, чтобы установить единые стандарты и подходы на территории всей Российской Федерации.

Также он напомнил, что чуть больше года назад Заксобрание Ростовской области обратилось к президенту, правительству и Государственной Думе с предложением обеспечить единые стандарты бесплатного горячего питания младшеклассников.

- Президент поддержал, Госдума приняла федеральный закон, - отметил Александр Валентинович. - С первого сентября 100 тысяч школьников на Юге России бесплатно получают горячее питание. Но сегодня нужно идти дальше. У нас есть дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то учится в спецучреждениях, кто-то - на дому. А вопросы, связанные с их питанием, не разрешены в должной мере. Поэтому нужны единые правила на территории страны. Считаю, что очень здорово, что все регионы Юга России имеют общее понимание того, что здоровье наших детей – важнейший приоритет государственной политики.

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Еще один вопрос, который подняли донские депутаты, - запрет на продажу зажигалок и других газоносителей несовершеннолетним.

- Для того, чтобы противостоять приучению детей к сниффингу, мы приняли областной закон, но нужны и единые федеральные правила, - уверен собеседник. - Сегодня эту инициативу, которую выдвинул Ростов-на-Дону, поддержали парламентарии Юга России.

Следующий подготовленный донскими депутатами вопрос был связан с редкими недугами.

- Это орфанные заболевания, - говорит глава донского парламента. - Мы предложили коллегам на федеральном уровне забрать финансирование расходов, связанных с одним из таких заболеваний, как спинально мышечная атрофия. Это очень болезненное и сложное заболевание, предусматривающее дорогостоящее лечение. Так, на 57 заболевших в Ростовской области в год, в среднем, нужно от полутора до трех миллиардов рублей для того, чтобы лечить и поддерживать их в более-менее нормальном состоянии. Это очень существенные расходы. Федерация уже забрала на свое финансирование часть редких заболеваний, нужно идти дальше. Поскольку, опять же повторюсь, единые правила на территории всей страны должны применяться в отношении детей независимо от того, в каком они регионе проживают, и какие возможности у бюджета есть на этот счет.

ВАЖНА И ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ

Другой блок вопросов, подготовленных донскими парламентариями, был связан с поддержкой экономики.

- Очевидно, что сегодня в условиях экономического спада необходимы меры, которые бы, с одной стороны, поддержали отечественного производителя, с другой стороны - создали бы условия для будущего рывка отраслей производства, - объяснил Александр Валентинович. - Мы считаем важным поддержку наших предприятий, которые производят сельскохозяйственную технику. А Ростовская область, в отличие от других регионов Юга России, производит технику отечественную. Важно, что нас и в этом поддержали парламентарии Юга России. Не так давно у нас с визитом был премьем-министр России Михаил Мишустин, как мы понимаем, Правительство видит важность поддержки этой отрасли для будущего – и продовольственной безопасности, и, в принципе, для развития промышленного производства.

Также на конференции донскими депутатами была затронут тема обеспечения жильем инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что помимо Председателя ЗакСобрания Ростовской области Александра Ищенко, от донского региона в XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации приняли участие первый заместитель Председателя ЗакСобрания – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, зампредседателя донского парламента – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, председатель комитета по законодательству Александр Косачев, председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков, председатель комитета по образованию Светлана Мананкина и председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, зампредседателя комитета по бюджету Александр Михалев и заместители председатели комитета по строительству Михаил Сапрыкин и Сергей Ковалев.