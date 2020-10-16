«Авторитет и профессионализм»: В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память об Евгении Бушмине

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память об Евгении Бушмине. Фото: пресс-служба ЗС РО

В пятницу, 16 октября, в донской столице появилась мемориальная доска, посвященная известному политику Евгению Бушмину, который представлял интересы Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ последние 14 лет своей жизни. Памятная доска размещена на здании группы строительных компаний «Дон», где с 2015 по 2019 годы располагалась приемная сенатора.

«МНОГО СИЛ ОТДАВАЛ РАБОТЕ»

Мемориальную доску открыла 12-летняя дочь Евгения Викторовича – София Бушмина. Она призналась, что ей и ее семье очень приятно, что на ростовской земле так уважают отца.

– Чуть больше года назад мы простились с ним, сегодня мы встретились на торжественном событии – открытии мемориальной доски в честь моего отца – человека, который посвятил жизни служению людям и государству, - обратилась София к собравшимся. - Папа был добрым, отзывчивым, активным, замечательным человеком с интересной и насыщенной жизнью. Он отдавал очень много сил работе, заботился о Ростовской области, ее жителях, близко к сердцу воспринимал их заботы и проблемы.

Почтить память Евгения Викторовича пришли родственники, друзья и коллеги, среди которых Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Как отметил главный спикер областного Заксобрания Александр Ищенко, Евгений Бушмин сделал огромный вклад в развитие нашего региона.

- Благодаря его поддержке на Дону удалось осуществить многие амбициозные проекты, такие как строительство аэропорта «Платов», Темерницкого, Аксайского и нового Ворошиловского моста, транспортных развязок и многие другие, - прокомментировал Александр Валентинович.

400 ПОСТРАДАВШИХ СЕМЕЙ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Спикер донского парламента особо подчеркнул значимость участия Евгения Бушмина в разрешении проблем, возникших в результате крупного пожара, уничтожившего несколько кварталов в Ростове-на-Дону.

- В течение долгого времени мы не находили решение, которое бы соответствовало требованиям федерального законодательства. Лишь благодаря помощи Евгения Викторовича, который буквально провел нас по кабинетам федеральных руководителей, в течение одних суток было найдено решение, - сообщил Александр Валентинович.

В итоге, благодаря Евгению Бушмину, более 400 пострадавших семей смогли получить помощь от государства и сегодня обрели свое новое жилье.

- Сам по себе даже один этот факт достоин того, чтобы помнить о вкладе Евгения Викторовича в развитие нашей области, - рассказал Александр Ищенко.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, который также присутствовал на церемонии, отметил, что Евгений Бушмин был замечательным человеком и достойным государственным деятелем, авторитет и профессионализм которого всегда были востребованы. С именем Евгения Бушмина связаны истоки налогового и бюджетного федерализма в России.

- Достаточно вспомнить, что на протяжении десятилетий ни один федеральный бюджет Российской Федерации не рассматривался без участия Евгения Викторовича Бушмина. Этот человек брал на себя ответственность, он вел за собой людей, - подчеркнул Андрей Яцкин.

Так же на открытии памятной доски присутствовали первый зампредседателя комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству – сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и председатель Ростовской городской Думы – Глава города Зинаида Неярохина.