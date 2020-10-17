В Ростове-на-Дону прошел день древонасаждения

День древонасаждения прошел в Ростове-на-Дону. Фото:ЗС РО

В донской столице в субботу, 17 октября, состоялся традиционный день древонасаждения. Свой вклад в благоустройство города, по традиции, внесли депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Закупленные ими саженцы были высажены подрядной организацией с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Кусты сирени появились в парке «Дружба». Их, как и высаженные ранее деревья, передали на баланс администрации Ворошиловского района донской столицы.

ТУИ, РЯБИНЫ И КЛЕНЫ

Отметим, что работы по озеленению парка «Дружба» проводятся депутатами Законодательного Собрания Ростовской области с 2017 года.

- За это время высажено более 800 растений – это и туи, и клены, и липы, и рябины. За это время был один неприятный момент – у нас было посажено 30 туй, которые зимой замерзли. Мы разобрались в этой ситуации и продолжили озеленять парк. С помощью специалистов Ботанического сада ЮФУ были отобраны и проанализированы пробы земли, в результате чего было определено, что наиболее подходящей к данному виду почвы городским условиям будет туя «Восточная». В прошлом году мы посадили около 260 таких туй и в течение года проводили работы по уходу за деревьями. Ворошиловский район своими силами восстановил и сделал новые дорожки, освещение, лавочки, и получилась новая тихая зона, которой уже пользуются мамы с детками. Это очень здорово, - рассказал заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, - председатель комитета по строительству Александр Скрябин.

Он также отметил, что в этом году было принято решение высадить именно сирени в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.