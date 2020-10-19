"Нам оставалось только работать в обороне": Тренер ФК "Ростов" высказался о победе над ФК "Ахмат"

Тренер ФК "Ростов" Виталий Кафанов. Фото: ФК "Ростов"

Накануне состоялся матч между ФК "Ростов" и ФК "Ахмат". Игра, проходившая на главном стадионе донской столицы, закончилась со счетом 3:0. До последних минут хозяева держали небольшое преимущество в один мяч, однако в добавленное время неожиданно забили два уверенных гола. Особенно отличился вратарь "желто-синих" Сергей Песяьков, который в середине первого тайма отразил пенальти, чем спас команду от ненужных проблем.

- Счёт был 1:0, так мог и закончиться. Есть ключевые эпизоды в игре, вот в этих ключевых эпизодах Песьяков выигрывал: он защитил ворота, когда били пенальти, когда били в упор, - отметил тренер ростовчан Виталий Кафанов.

Победа стала фурором для всех болельщиков. Неудивительно, ведь за последнее время команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков. Им на замену пришли перспективные молодые футболисты, но во вчерашнем матче не участвовали. Таким образом, половина ударной силы "Ростова" отсутствовала.

Все это не могло не отразиться на игре. Сразу после первого забитого мяча, хозяева сели в глубокую оборону. Тренер Виталий Кафанов, который руководил игрой вместо Валерия Карпина, высказался на этот счет.

- Это не мы сели в оборону, это «Ахмат» нас посадил в оборону. Соперник играл хорошо. Бывает так, что игра не получается, когда соперник не даёт сыграть тебе, нам оставалось только работать в обороне, стараться всем вместе, биться, ждать своего шанса, - сказал Кафанов.

Фото: ФК "Ростов"

По словам тренера, это был первый раз, когда клуб обыграл "Ахмат" с преимуществом в три мяча.

- Счет не по игре, потому что они играли лучше. Бывают такие матчи, когда нужно просто терпеть. Мы дотерпели, а в конце забили два мяча, - добавил Кафанов.

Так или иначе, но "Ростов" получил крупную победу. В социальных сетях болельщики благодарили команду за эмоции, радовались удаче и мастерству футболистов. Клуб поднялся в турнирной таблице и занят 5 место в нынешнем сезоне РПЛ.

Встречу транслировали в прямом эфире по телевизору. Комментатор, который присутствовал на стадионе, не смог сдержать эмоций и закончил работа словами: "Невероятный матч!"

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