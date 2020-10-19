Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 октября 2020 года: число зараженных стало больше 26,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 288 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 19 октября прирост за сутки - 288 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 26 596 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 288 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 139 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 653 дончан. Выздороветь удалось 21 160 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 633. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Среди новых заболевших 25,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,7 % - от 46 до 65 лет, 20,1 % - от 66 до 79 лет, 7 % - старше 80 лет, 4,9 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 2 083 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 29, 58, 62, 72, 76, 81 и 82 лет и одиннадцать мужчин – 52, 60, 61, 62, 62, 64, 67, 70, 71, 72 и 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 14 627 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 86,07 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 100,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 972 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 826,1 тысячи исследований.

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