Проливные дожди и резкое похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

На Ростов обрушатся проливные дожди Фото: "КП" Архив

В донской столице резко похолодает из обрушившихся на город проливных дождей. В региональном МЧС со ссылкой на синоптикво даже объявили штормовое предупреждение, разослав соответствующее сообщение. Возможны также грозы, град и шквалистый ветер.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 14 до 16 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 17 до 18 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до 13 градусов. В понедельник, 19 октября, в донской столице будет стоять пасмурная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, осадков на город обрушатся проливные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром - объявлено штормовое предупреждение.

Ветер сегодня сменит четыре направления - северо-западное, северо-восточное, северное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 47 до 96 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха значительно упадет.

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