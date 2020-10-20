Частые переломы: как уберечь себя от остеопороза?

Как уберечься от остеопороза? Фото: Иван ВИСЛОВ

20 октября во всем мире отмечается День борьбы с остеопорозом. Заболевание это грозное и уже давно стало проблемой всего мира. По статистике по вине остеопороза от переломов страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. Медики прогнозируют, что к 2050 году количество переломов шейки бедра возрастет на 200-300%.

Как же уберечься от остеопороза и снизить риск переломов?

Факторами риска для остеопороза являются курение, злоупотребление алкогольными, кофейными и газированными напитками, дефицит кальция и витамина Д в рационе, прием некоторых лекарств.

Важное значение для профилактики остепороза имеет физическая нагрузка. Ее должно быть не менее 30 минут 3-5 раз в неделю. Идеально заниматься скандинавской ходьбой, плаванием, йогой, зарядкой с использованием небольшого веса.

И, конечно, нужно не забывать про самый необходимый элемент для наших костей – кальций. Его можно получить из молока, творога, сыра, зеленых овощей и мяса.

20 октября во всем мире отмечается День борьбы с остеопорозом. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Нужно помнить, что кофе и кофеинсодержащие напитки приводят к недостатку кальция в организме. Чтобы кальций хорошо абсорбировался, в рацион нужно также включить продукты с большим содержанием клетчатки – свеклу, сельдерей, ягоды, шпинат, орехи, какао. Будут полезны и продукты с большим содержанием цинка – морепродукты и красное мясо. А для женщин будут особенно полезны продукты, содержащие эстроген растительного происхождения, например, соя.

Необходимо также пить препараты с витамином Д, чтобы кальций лучше усваивался.

Необходимо поддерживать здоровый вес тела. Как лишние килограммы, так и чрезмерная худоба могут стать факторами риска. Лучшая диета в этом случае – средиземноморская. Она включает достаточное количество Омега-3 ненасыщенных кислот из рыбы и морепродуктов, необходимых для здоровых костей.

Если вы заподозрили у себя первые проявления остеопороза, нужно проконсультироваться с врачом о приеме некоторых лекарств. Часть средств, применяемых для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, астмы, артрита, депрессивных состояний, влияют на плотность костной ткани и могут ухудшить ваше состояние.

Берегите себя и будьте здоровы!