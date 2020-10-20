Дело к зиме: в Ростове-на-Дону похолодает еще сильнее

В Ростове похолодает еще сильнее Фото: "КП" Архив

В донской столице после вчерашнего затяжного проливного дождя похолодает еще больше. По утрам особенно сильно ощущается дыхание приближающейся зимы, да и одеваться приходится гораздо теплее.

В утренние часы будет довольно-таки холодно - от плюс 5 до 10 градусов, днем столбик термометров достигнут отметки от плюс 13 до 14 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до 10 градусов. Во вторник, 20 октября, в донской столице будет стоять в основном солнечная и ясная погода. Но иногда небо будут закрывать тучи, хотя и не надолго - осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления - северо-западное, юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-9 метров в секунду.

Атмосферное давление придет в норму и составит 759-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 38 до 93 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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