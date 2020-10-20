Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 октября 2020: заразились еще 290 дончан

Скончались за последние сутки еще 13 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 128 зараженных коронавирусом. Всего же в Ростовской области число заболевших увеличилось на 290 и достигло 27 175.

Лечение в стационарах получают 2 187 пациентов. Состояние 147 человек оценивается как тяжелое — они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки вылечился 261 зараженный дончанин, а общее число выздоровевших составило 21 455 человек.

Скончались за последние сутки еще 13 человек. Среди них — семь женщин в возрасте от 60 до 81 года и шесть мужчин - от 40 до 76 лет. Все эти пациенты страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. За весь же период жертвами COVID-19 стали 677 заболевших.