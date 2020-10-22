Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 22 октября: рекорд по числу умерших

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 22 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Ростовской области выявили еще 297 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 27849 жителей Дона. По данным регионального правительства, за весь период пандемии выздоровели уже более 22 тысяч человек, а за последние сутки - 393.

Большинство новых зараженных выявили в Ростове-на-Дону, за ним идет Новошахтинск и Новочеркасск. Лечение в стационарах по всей области получают 2140 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 154 человек.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончалось рекордное число зараженных - 14 пациентов. Это семь женщин в возрасте от 50 до 82 лет, а также семеро мужчин - от 52 до 88 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 704 человека.

Под медицинским наблюдением находятся 15481 жителей Дона. Врачи обследовали более 102 тысяч человек.

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