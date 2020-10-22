Думали стоматит - оказался рак: Родные просят спасти пенсионерку из Батайска

Женщине предстоит долго лечение и сложная операция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О своей подруге детства и юности в редакцию "Комсомолки" прислала письмо Любовь Бозинова. Женщина рассказала, что судьба разбросала их по разным уголкам страны, но несмотря ни на что, она очень переживает за свою знакомую.

- Ей очень нужна помощь, у нее онкология, речь дается ей с большим трудом, - пишет женщина. - Но она не падает духом, верит в свое выздоровление.

ПРЕДЛОЖИЛИ ПОЛОСКАТЬ ГОРЛО

Мы связались с пенсионеркой Ольгой Михайловной. И узнали ее историю. Оказалось, что жаловаться на здоровье она стала еще в 2014 году. Тогда жила в селе Ряженное, что в Матвеево-Курганском районе. Здоровая и энергичная женщина не понимала, что происходит: у нее появились постоянные, ноющие боли в полости рта. Дончанка даже не подозревала, что развивается рак, который сулит ей многолетние мучения.

Женщина записала к терапевту в Таганроге. Первый осмотр и рекомендации - полоскать горло. Врачи говорили, что у нее стоматит, и обещали, что скоро все пройдет. Однако боли не прекращались, а наоборот - пошло воспаление. Терпеть было невозможно и женщина снова обратилась в больницу.

По словам ее дочери Светланы, мама обошла десятки различных врачей. Сначала терапевт, затем стоматолог, потом лор. Только после уговоров и изнурительных споров с докторами удалось добиться окончательного диагноза - онкология полости рта.

- В 2017 году маме удалили опухоль и дважды сделали облучение. Она не могла есть, падала без сил в обморок. Я кормила ее с чайной ложки бульоном, чтобы хоть как-то восстановить организм, - вспоминает Светлана.

ЧЕЛОВЕК ПРЕВРАТИТСЯ В РАСТЕНИЕ

Женщине вынужденно удалили почти весь язык. Сейчас ей действительно очень тяжело говорить, но она не отчаивается. Пытается изо всех сил выговаривать слова, хотя каждый звук до сих пор дается ей с огромным трудом.

На какой-то момент - спустя несколько месяцев - казалось, что болезнь отступила. И это стало роковой ошибкой. Пошла ремиссия, боли вернулись с еще большей силой.

- Мы начали искать решение и нашли центр в Ульяновске. В этом году снова прошли обследование, сказали необходимо делать еще одну операцию. Вот только после нее моя мама лишится нижней челюсти, в горле будут трубки. Она не сможет самостоятельно есть. Человек превратиться в растение, - признается Светлана.

На операцию Ольги Михайловны нужны больше 300 тысяч рублей, деньги, которых у семьи просто нет. Светлана в одиночку воспитывает троих детей и не понимает, откуда взять такую сумму. Единственный выход - сделать операцию по медицинской страховке. Однако и здесь шансов не много. Дочь пенсионерки подала заявление на бесплатное лечение, но не верит, что государство предоставить им такую возможность.

В результате Светлана перевезла свою маму из глухой деревни к себе под крыло в Батайск. Главный вопрос, который тревожит женщину: как быть дальше, и где взять деньги, чтобы спасти маму от ужасающей судьбы?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Лечение должно оплачиваться за счет средств ОМС»

Алексей Пешков, специалист по медицинскому праву:

- У нас существуют программы обязательного медицинского страхования и государственных гарантий. В них сказано, что лечение онкологических заболеваний должно оплачиваться за счет средств ОМС. Я советую этой женщине обратиться в министерство здравоохранения Ростовской области, для предоставления квот на лечение. В этом может помочь страховая компания, ведь в них есть отделы по защите прав клиентов. Они должны этим заниматься.

Кроме того, можно писать в правоохранительные органы. Советую родственникам обратиться прокуратуру, росздравнадзор, администрацию президента или Государственную Думу, если местные власти отказываются предоставлять бесплатно лечение. Кроме того, важно обращаться и в средства массовой информации, и за помощью к общественным организациям. Можно организовать сбор средств, чтобы люди, неравнодушные к проблеме, жертвовали деньги на лечение.

ВАЖНО

Если вы хотите помочь Ольге Михайловне, звоните в редакцию «Комсомолки» по телефону 333-25-22 или пишите на наш номер Whathapp: 8-909-409-00-00

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