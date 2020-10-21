Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 октября 2020 года: количество зараженных перевалило за 27 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 290 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 21 октября прирост за сутки - 290 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 27 175 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 290 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 147 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 677 дончан. Выздороветь удалось 21 455 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 646,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Среди новых заболевших 24,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,9 % - от 46 до 65 лет, 30,7 % - от 66 до 79 лет, 4,8 % - старше 80 лет, 3,5 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 2 187 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 60, 65, 66, 69, 73 лет и две 81 года и шестеро мужчин – 40, 42, 61, 62, 69 и 76 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 15 036 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 86,56 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 101,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 911 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 840,49 тысячи исследований.

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