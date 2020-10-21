Сильнее похолодает и усилится ветер: какая погода 21 октября ожидает ростовчан

В Ростове еще сильнее похолодает Фото: "КП" Архив

В донской столице, судя по температуре, зима уже наступает на пятки осени. С такими темпами горожане увидят снег раньше, чем обычно. Главное лишь, чтобы погода не стала традиционно ростовской - дождь, снег, ветер и гололед одновременно.

В утренние часы будет довольно-таки холодно - от плюс 2 до 8 градусов, днем столбик термометров достигнут отметки плюс 12 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 8 до 9 градусов. В среду, 21 октября, в донской столице будет стоять в основном солнечная и ясная погода. Но иногда небо будут закрывать тучи, хотя и не надолго - осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления - северо-западное, юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 763-765 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 39 до 86 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Зато атмосферное давление придет в норму.

АЛЛО!

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