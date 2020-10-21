Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 октября 2020: число заболевших приближается к 27,5 тысячи

Коронавирусом заразились еще 292 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 21 октября коронавирусом заразились 292 человека. Число инфицированных за весь период достигло 27 467. Лидер по числу заболевших ростов-на-Дону.

В настоящее время лечение в стационарах получают 2 155 пациентов с коронавирусом. Состояние 151 зараженного оценивается как тяжелое. Эти больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Известно, что за сутки подтвердилась смерть еще 13 инфицированных. Среди них — десять женщин в возрасте от 48 до 85 лет, трое мужчин — от 60 до 67 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии жертвами вируса стали 690 человек.

Вылечились от ковида еще 434 дончанина. Число выздоровевших за весь период составляет 21 889 человек.