Депутаты городской думы Ростова-на-Дону обсудили транспортное обслуживание населения

В донской столице прошло второе заседание городской Думы седьмого созыва. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице состоялось второе заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва под руководством председателя городской думы - главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной.

В работе приняли участие 34 депутата. Во время заседания были рассмотрены и приняты решения по 22 вопросам, внесенным в повестку. В их числе организация школьного питания, охрана окружающей среды, принимаемые администрацией меры в отношении бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры. Большое внимание было уделено транспортному обслуживанию населения.

АВТОПАРК СУЩЕСТВЕННО ОБНОВЛЕН

В работе городского транспорта Ростова наметилась положительная динамика, чему способствовала работа депутатов городской думы.

Так, в 2019 и 2020 годах был существенно обновлен автопарк. Как результат - на многие маршруты выходят автобусы, эксплуатация которых не превышает трех лет. Кроме того, число автобусов малого класса снижено на 40%, а количество автобусов большого и среднего увеличилось.

На сегодняшний день почти 90 процентов городских автобусов оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных групп населения. И почти 80 процентов автобусов оснащены кондиционерами.

На многих маршрутах, соединяющих спальные микрорайоны и центр, увеличена провозная способность пассажирского транспорта. В частности, речь идет о микрорайоне Темерник, поселке Чкаловский, ЖК «Платовский».

Так, восстановлено транспортное обслуживание жителей улиц Шоссейная, Профсоюзная, Республиканская. Организована транспортная связь жителей микрорайона Суворовский с пр. М. Нагибина, ул. Нансена и пл. Театральная, а жителей ЖК «Красный Аксай» с поселком Александровка. Организовано транспортное обслуживание жителей СНТ «Утро», ЖК «Соловьиная роща», ЖК «Западная резиденция».

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Но существует и проблема транспортной доступности некоторых микрорайонов. Например, несмотря на проделанную работу, неудобства по-прежнему испытывают жители микрорайона «Суворовский».

Эту проблему на заседании поднял Председатель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности, депутат Магомед Дарсигов .

У нас было много вопросов в ходе обсуждения проекта решения, - озвучил Магомед Бесланович. - Например, по транспортной доступности микрорайона Суворовский из центра города. Да, она есть, но качество пока неудовлетворительное. Дорожная сеть просто не соответствует транспортным потребностям. Мы понимаем, что это не вопрос департамента транспорта, поэтому обратили на это внимание дорожников.

Депутат Сергей Авакян, в свою очередь, отметил, что проблема транспортной доступности нового для города микрорайона связана в том числе и с узкими дорогами. Такая же проблема и в других районах Ростова-на-Дону.

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА СТАЛО БОЛЬШЕ

Отметим, что вновь начали работать троллейбусы, курсирующие по маршрутам №7 и №10. В перспективе - увеличить провозную способность маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание микрорайонов Суворовский и Военвед.

А еще до конца этого года транспортники планируют восстановить троллейбусный маршрут №17 «Центральный рынок - Военвед» за счет приобретенных и планируемых к поставке 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

По словам директора департамента транспорта Христофора Ермашова, в настоящее время маршрутная сеть донской столицы состоит из 109 маршрутов регулярных перевозок, в том числе 94 автобусных маршрутов, десяти троллейбусных и пяти трамвайных. Для обеспечения транспортного обслуживания города предусмотрено 1 150 транспортных средств. Перевозку пассажиров осуществляют 13 транспортных предприятий, два из которых - муниципальные.

Отметим, правительством Москвы переданы Ростову-на-Дону 60 троллейбусов, благодаря чему усилена работа на существующих троллейбусных маршрутах, а также будет рассмотрена возможность восстановления маршрута №14 «Центральный рынок - пл. 2-й Пятилетки».

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА: 500 ЧЕЛОВЕК В СУТКИ

В рамках реализации проекта «Городская электричка» выполнена синхронизация расписания работы городского транспорта с расписанием движения электропоездов. Продолжается работа по обустройству подходов к платформам, планируется организация новых остановочных пунктов по маршрутам следования городской электрички с обеспечением остановок общественного транспорта в шаговой доступности. Эти мероприятия позволили обеспечить темпы роста пассажиропотока.

Так, в настоящее время среднесуточный пассажиропоток составляет примерно 500 человек, до введения ограничительных мер суточный объем составлял 750 человек.

На всех видах общественного транспорта обеспечена возможность безналичной оплаты проезда посредством транспортных и банковских карт, мобильных телефонов и устройств, поддерживающих технологии беспроводной передачи данных. Развитие транспортной платежной системы города позволило осуществить полный переход на безналичную оплату проезда, в том числе льготников.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Улучшение в работе городского транспорта отметила и председатель Ростовской-на-Дону городской думы Зинаида Неярохина.

- В работе по организации транспортного обслуживания населения наметилась положительная динамика, - сообщила Зинаида Васильевна. - Надеемся, что наше решение, в котором учтены интересы пассажиров и транспортников, послужит ее дальнейшему развитию.

ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ ЛИЗИНГА

Во время заседания Магомед Дарсигов озвучил еще одну проблему, волнующую транспортные предприятия.

- Предприятия, которые для исполнения условий контрактов приобрели новые транспортные средства в лизинг, испытывают трудности с оплатой лизинговых платежей из-за выпадающих доходов в связи с пандемией и сокращением пассажиропотока, - заявил Магомед Дарсигов. - Департамент транспорта заверил нас, что собирается помочь перевозчикам с погашением лизинговых платежей до конца текущего года. Для этого сформировано предложение, которое будет направлено в региональное правительство. Будем ждать результатов, надеюсь, положительных.

Сергей Авакян подчеркнул, что проблема с платежами за машины, взятые в лизинг, может серьезно сказаться на ситуации с городским транспортом Ростова в целом. По словам депутата, 70 процентов автобусов, принадлежащих коммерческим транспортным компаниям, приобретались в лизинг.

- Ситуация тяжелая. У меня есть данные, что лизинговые компании уже угрожают изымать машины. Многие транспортные предприятия города вот уже полгода не имеют финансовой возможности выполнять взятые на себя обязательства, - прокомментировал Авакян.

В принятом по результатам обсуждения решении городской думы депутаты поручили администрации города проработать вопрос необходимости и целесообразности создания МКУ «Муниципальная транспортная инспекция», повторно обратиться в правительство Ростовской области о переводе всех льготных категорий граждан, осуществляющих проезд по бумажным проездным документам в городском общественном транспорте Ростова-на-Дону (федеральных и региональных льготников), на электронную систему регистрации и учета проезда, а департаменту транспорта - устранить замечания Законодательного собрания Ростовской области к проекту областного закона «О наделении органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону отдельными государственными полномочиями Ростовской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом… по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», одобренного в качестве законодательной инициативы решением городской думы, для повторного обращения.