Названы места с наибольшим риском заразиться коронавирусом в Ростовской области

После обработки дезсредством вирусы повторно не находились. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области коронавирус выявили на предметах в общественных местах. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал, где велик риск заразиться опасной инфекцией.

Внешнюю среду уже давно проверяли на наличие инфекции. Долгое время предметы в общественных местах оставались «чистыми», однако все изменилось на прошлой неделе. Ковид выявили в смывах с кассы продуктового магазина. Инфекцию нашли и на поручне одного из маршрутов автобусов в Ростове-на-Дону.

— Общественный транспорт и продовольственные магазины представляют значительную опасность в отношении распространения при несоблюдении мер. Мы проводим мониторинг и в других объектах, но там коронавирус пока не выявляли, — прокомментировал Евгений Ковалев.

После обработки дезсредством вирусы повторно не находились. По словам Ковалева, это говорит о том, что одна из эффективных мер — дезинфекция общественных мест.

Напомним, коронавирус также нашли и в сточных водах в очистных сооружениях Ростова. В городском Водоканале рассказали, что инфекция была найдена в стоках, которые приходят из домов и больниц. После дезинфекции здесь также не выявили ковид повторно.

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Это говорит о том, что циркуляция коронавируса во внешней среде очень высока. (Подробности)